Στην Ύδρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τιμήθηκε με μετάλλιο του Δήμου - Δείτε φωτογραφία
Στην Ύδρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τιμήθηκε με μετάλλιο του Δήμου - Δείτε φωτογραφία
Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού Γιώργο Κουκουδάκη, κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκαν οι στενοί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της Ύδρας
Η Ύδρα υποδέχθηκε την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο ιστορικό δημαρχείο του νησιού.
Κατά την επίσκεψη, ο δήμαρχος Ύδρας, απένειμε στην κ. Γκιλφόιλ το μετάλλιο του Δήμου, τιμώντας τη μνήμη των δύο Αμερικανών Φιλελλήνων, Γουίλιαμ Ουάσινγκτον και Τζορτζ Τζάρβις, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην Επαναστατική Δράση των Υδραίων κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, όπως αναφέρει ο Γιώργος Κουκουδάκης.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του δημάρχου στο Facebook, «αυτό το οποίο υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης είναι οι ιδιαίτερα στενοί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της Ύδρας».
Η πρέσβης εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη μοναδικότητα του νησιού και δήλωσε ότι σκοπεύει να το επισκεφθεί σύντομα ξανά.
Κατά την επίσκεψη, ο δήμαρχος Ύδρας, απένειμε στην κ. Γκιλφόιλ το μετάλλιο του Δήμου, τιμώντας τη μνήμη των δύο Αμερικανών Φιλελλήνων, Γουίλιαμ Ουάσινγκτον και Τζορτζ Τζάρβις, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην Επαναστατική Δράση των Υδραίων κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, όπως αναφέρει ο Γιώργος Κουκουδάκης.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του δημάρχου στο Facebook, «αυτό το οποίο υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης είναι οι ιδιαίτερα στενοί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της Ύδρας».
Η πρέσβης εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη μοναδικότητα του νησιού και δήλωσε ότι σκοπεύει να το επισκεφθεί σύντομα ξανά.
Ειδήσεις σήμερα:
Το σπίτι που φούντωσε τη βεντέτα στα Βορίζια και τα κρητικά καλάσνικοφ
Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη, είχε διασώσει πατέρα και κόρη στη θάλασσα - «Παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού»
Τρομερό fair play από τον Σλούκα - Έκανε εσκεμμένα φάουλ σε νεαρό παίκτη του Περιστερίου για να τον στείλει στις βολές - Βίντεο
Το σπίτι που φούντωσε τη βεντέτα στα Βορίζια και τα κρητικά καλάσνικοφ
Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη, είχε διασώσει πατέρα και κόρη στη θάλασσα - «Παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού»
Τρομερό fair play από τον Σλούκα - Έκανε εσκεμμένα φάουλ σε νεαρό παίκτη του Περιστερίου για να τον στείλει στις βολές - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα