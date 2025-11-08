Στην Ύδρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τιμήθηκε με μετάλλιο του Δήμου - Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού Γιώργο Κουκουδάκη, κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκαν οι στενοί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της Ύδρας