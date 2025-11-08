Συνελήφθη λιμενικός στο Βόλο για ερωτικές πράξεις με ανηλίκους Ρομά έναντι χρημάτων

Στους «Αδιάφθορους» έφθασαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο εν λόγω λιμενικός εμφανιζόταν να προσεγγίζει ανήλικα παιδιά Ρομά και να τους δίνει χρήματα προκειμένου να υποκύψουν στις άρρωστες ορέξεις του