Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς

Την παραίτησή του υπέβαλε την Παρασκευή ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό στον τελευταίο ανασχηματισμό ότι θα ήθελε να αποχωρήσει καθώς ολοκλήρωσε το έργο του, αλλάΣτο υπουργείο αφήνει έναν μηχανισμό πολιτικής προστασίας, οπότε με την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου υπέβαλε την παραίτησή του η οποία έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό.Για την παραίτηση, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,, δήλωσε:«Με βαθύ σεβασμό και ειλικρινή συγκίνηση θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου προς τον υφυπουργό κ. Ευάγγελο Τουρνά, έναν πολύτιμο συνεργάτη μου, για την εξαιρετική και πολυδιάστατη προσφορά του στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.Έχοντας ήδη μια πολύχρονη και άριστη πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις που έφτασε μέχρι και το ύψιστο αξίωμα του Αρχηγού ΓΕΑ, ο κ. Τουρνάς από το 2021 υπηρέτησε με απόλυτη αφοσίωση την αποστολή της Πολιτικής Προστασίας, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που φέρει τη σφραγίδα της εμπειρίας, της μεθοδικότητας και του ήθους του. Με τη βαθιά του γνώση, την αποφασιστικότητά του και την επιχειρησιακή του αντίληψη, συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού και σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος, του βασικού βραχίονα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Πατρίδας μας.Τον ευχαριστώ θερμά για την κοινή μας διαδρομή, τη στήριξη και τη συνεργασία του, και του εύχομαι κάθε επιτυχία και προσωπική ευτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Η παρακαταθήκη του στο Υπουργείο θα είναι πάντα ζωντανή και έντονη».Από την πλευρά του ο κ. Τουρνάς δήλωσε:«Τον Σεπτέμβριο του 2021 ο κ. Πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή και μου ανέθεσε την υψηλών απαιτήσεων θέση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπεύθυνου για τα θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος.Βασική εντολή και προτεραιότητα ήταν η δημιουργία ενός ισχυρού Μηχανισμού αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης μέσω της δημιουργίας, νέων δυνάμεων, της ενίσχυσης των υφισταμένων, της νέας επιχειρησιακής σχεδίασης και του συντονισμού όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.Στην κατεύθυνση αυτή συνεργαστήκαμε στενά με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Δασικές Υπηρεσίες, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Εθελοντικές Οργανώσεις, σε όλες τις φάσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, από την πρόληψη, την εμπλοκή των δυνάμεων και καταστολή, μέχρι και την αποκατάσταση.Βασικό μέλημα ήταν η δημιουργία ενός νέου Πυροσβεστικού Σώματος, ως κύριο επιχειρησιακό βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας, με ανανεωμένες δυνάμεις, σύγχρονα μέσα και εξοπλισμό και νέο Δόγμα, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.