Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα μετά τη φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων
Στόχος για γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για τρεις μήνες, έως τις 16 Ιανουαρίου 2026 κήρυξε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου τη Δημοτική Κοινότητα «Αλεπού» στην Κέρκυρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης «ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΑΕΒΕ».
Η απόφαση αφορά κυρίως τη διαχείριση των ζωικών υπολειμμάτων, την αποφυγή ρύπανσης περιβάλλοντος και την προστασία της δημόσιας υγείας από πιθανή μόλυνση ή δυσοσμία. Η κήρυξη βασίζεται στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (25-191/03.11.25).
Ο Δήμαρχος κεντρικής Κέρκυρας με εισήγησή του, στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ζήτησε – σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της περιοχής, προκειμένου να δοθούν σαφείς οδηγίες από τις υγειονομικές αρχές, να γίνουν μετρήσεις ατμοσφαιρικού αέρα, εδάφους και υδάτων, καθώς και να ληφθούν, άμεσα μέτρα προστασίας του πληθυσμού, όπως μυοκτονία, απεντόμωση, απολύμανση και αδρανοποίηση υπολειμμάτων.
Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δίνει τη δυνατότητα να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες δράσεις και έργα για την προστασία των κατοίκων και την ταχεία αποκατάσταση της περιοχής.
