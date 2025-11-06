Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Βόνιτσα: Υπάλληλος καθαριότητας έπεσε από απορριμματοφόρο και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι
Ο 47χρονος εργαζόμενος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας για να μεταφερθεί στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λευκάδας και από εκεί στα Ιωάννινα
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύεται 47χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας που τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
Ο άνδρας που εργάζεται ως συμβασιούχος συνοδός απορριμματοφόρου έπεσε από το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και τραυματίστηκε στο κεφάλι.
Ο άτυχος εργαζόμενος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας και από εκεί διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας. Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
«Ο συνάδελφος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις που έγιναν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο», αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας Βαγγέλης Νταραντούμης στα κοινωνικά δίκτυα.
Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας:
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη (6/11) στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας συμβασιούχος συνοδός απορριμματοφόρου έπεσε από το σκαλοπάτι και χτύπησε στο κεφάλι.
Ο συνάδελφος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.
Μετά απο τις απαραίτητες εξετάσεις που έγιναν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτ/νίας εύχεται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στο συνάδελφο.
