Άνοιξε στην Κύπρο το Παράρτημα του ΕΚΠΑ - Ποιες Σχολές και Τμήματα περιλαμβάνει
Την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, 2026-27, θα ξεκινήσει η λειτουργία 7 ακόμη τμημάτων
Εγκαινιάστηκε το παράρτημα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Λευκωσία, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.
Στη νέα Ιατρική Σχολή θα μπορούν να εγγραφούν και φοιτητές από την Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει στις Πανελλαδικές εξετάσεις την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Σημειώνεται, ότι το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιατρικής είναι ίδιο με το ήδη πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η οποία λειτουργεί στην Αθήνα από το 1837.
Πρόκειται για τις εξής Σχολές και τα Τμήματα:
α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):
– Τμήμα Ιατρικής
– Τμήμα Νοσηλευτικής
β) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών:
– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)
– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)
– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)
γ) Φιλοσοφική Σχολή:
– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)
– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία)
δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):
– Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τα μαθήματα στην Ιατρική Σχολή ξεκίνησαν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, μετά την τελετή των εγκαινίων.
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθούν στοιχεία επικοινωνίας:
– Τμήμα Ιατρικής (Λευκωσία): cyprusmed@med.uoa.gr
– Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία): cyprusnurs@nurs.uoa.gr
– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία): cyprusecon@econ.uoa.gr
– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία): cyprusba@ba.uoa.gr
– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα): cypruspms@pms.uoa.gr
– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα): cypruspsych@psych.uoa.gr
– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία): baag_cyprus@uoa.gr
– Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία): cyprusprimedu@primedu.uoa.gr
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, τον Πρύτανη Καθηγητή κ. Γεράσιμο Σιάσο και τον Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Προύντζο. Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Καθηγητής κ. Κώστας Βλάσης.
Την τελετή των εγκαινίων τίμησαν με την παρουσία τους επίσης: η Πρόεδρος της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου, ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, η Υπουργός Παιδείας κα Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Υπουργός Άμυνας κ. Βασίλης Πάλμας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Μάριος Χαρτσιώτης, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας κ. Νικόλας Ιωαννίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ κ. Χρίστος Χριστοφίδης, ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου κ. Χρίστος Χρίστου, ο εκπρόσωπος του Σοσιαλδημοκρατικού Κινήματος κ. Μορφάκης Σολομωνίδης.
Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση παρευρέθηκαν επίσης, ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας, ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριάκος Καρεκλάς, ο Δήμαρχος Αραδίππου κ. Χριστόδουλος Πάρτου, ο Δήμαρχος Κερύνειας κ. Ιωσήφ Βιολάρης και εκπρόσωποι των Δήμων άλλων περιοχών. Το παρόν έδωσαν ακόμη ο τέως Υπουργός και νυν βουλευτής κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, Ομότιμη Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη, ο Πρόεδρος της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας κ. Νίκος Μεγάλεμος, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου κ. Πέτρος Αγαθαγγέλου, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βόρκας, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, ο Αντιπρόεδρος Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής και το μέλος της Αρχής Καθηγητής Χρίστος Ιωάννου, καθώς και εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, θεσμικών και επιστημονικών φορέων.
Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο παρέστησαν οι Αντιπρυτάνεις Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Αριστείδης Σάμιτας, Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης Καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης, τα Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Καθηγητής Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος, Καθηγήτρια Αθανασία Σμυρνιώτου, η Εκτελεστική Διευθύντρια Δρ Ελένη Βασιλοπούλου, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητής Δημήτριος Δρόσος, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, Καθηγητής Παύλος Μυριανθεύς, ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής Γεώργιος Δότσης, ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, Καθηγητής Θεόδωρος Συριόπουλος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, Καθηγητής Σπυρίδων Τάνταρος, ο Διευθυντής του Αγγλόφωνου Προγράμματος “ΒA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece”, Καθηγητής Δημήτριος Πλάντζος, ο Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης, ο Διευθυντής του Τομέα Παθολογίας Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Νικόλαος Τεντολούρης, ο Διευθυντής του Τομέα Χειρουργικής, Καθηγητής Χρήστος Κλωνάρης, ο Διευθυντής του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, Καθηγητής Νικόλαος Καβαντζάς, η Διευθύντρια του Τομέα Υγείας Μητέρας – Παιδιού, Καθηγήτρια Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, η Διευθύντρια του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Καθηγήτρια Ευθυμία Μπάσδρα, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιολογίας, Καθηγητής Αριστείδης Ηλιόπουλος και η Προϊσταμένη της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής, Μαρία Βασιλοπούλου.
Θα λειτουργούν 4 σχολές και 8 τμήματα σε Λευκωσία και ΛάρνακαΤο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Παράρτημα Κύπρου στην αρχική φάση λειτουργίας του θα περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα.
Το 2026 οι εγγραφές σε άλλα 7 ΤμήματαΌσον αφορά στα υπόλοιπα Τμήματα: το Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία), το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία), το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία), το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα), το Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα), το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία), θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ακαδημαϊκές δραστηριότητες στην Κύπρο και θα ξεκινήσουν τις εγγραφές φοιτητών το 2026.
Ποιοι έδωσαν το παρώνΜε ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Παράρτημα Κύπρου (Λευκωσία), σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο για την ελληνική και κυπριακή τριτοβάθμια εκπαίδευση.
