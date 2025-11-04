Άνοιξε στην Κύπρο το Παράρτημα του ΕΚΠΑ - Ποιες Σχολές και Τμήματα περιλαμβάνει

Θα λειτουργούν 4 σχολές και 8 τμήματα σε Λευκωσία και Λάρνακα

Το 2026 οι εγγραφές σε άλλα 7 Τμήματα

Όσον αφορά στα υπόλοιπα Τμήματα: το Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία), το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία), το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία), το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα), το Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα), το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία), θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ακαδημαϊκές δραστηριότητες στην Κύπρο και θα ξεκινήσουν τις εγγραφές φοιτητών το 2026.

