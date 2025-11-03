Δημογλίδου για τα Βορίζια: Εξακολουθούν να αναζητούνται 3 άτομα, γίνονται έρευνες κι εκτός Ηρακλείου

«η έρευνα έχει επεκταθεί και σε άλλο νομό, στο περιβάλλον των ατόμων που αναζητούμε».





Για την πορεία των ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας στα Βορίζια, σχετικά με τους καταζητούμενους και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν, μίλησε η εκπρόσωποςστοΗ κ. Δημογλίδου τόνισε πως έχουν ταυτοποιηθεί κι εξακολουθούν να αναζητούνται άλλα τρία άτομα, είπε πως οι έρευνες έχουν επεκταθεί και σε άλλο νομό εκτός Ηρακλείου, ενώ μίλησε και για μια κυνηγετική καραμπίνα που έχει εντοπιστεί.«Αναζητούνται σίγουρα 3 ταυτοποιημένοι, σήμερα έγιναν 3 κατ' οίκον έρευνες σε άλλες περιοχές για να δούμε αν διαφεύγουν αλλού. Βρέθηκε οπλισμός σε ένα σπίτι, έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της οικίας για παράνομη οπλοκατοχή. Η έρευνα θα συνεχιστεί, θεωρούμε πως υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι» είπε αρχικά η κ. Δημογλίδου στον απεσταλμένο τουγια να προσθέσει πωςΓια τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια του επεισοδίου το πρωί του Σαββάτου, η κ.είπε πως «δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα της συμπλοκής, φαίνεται πως φρόντισαν να τα εξαφανίσουν. Εξετάζεται μια κυνηγετική καραμπίνα που βρέθηκε εγκαταλελειμμένη, καθώς το όχημα του 39χρονου φαίνεται πως είχε δεχτεί πυρά από καραμπίνα».Σχετικά με το πώς ξεκίνησε η συμπλοκή, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την αρχή και τα άτομα που συμμετείχαν. «Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν τις εκδοχές τους. Φαίνεται πως ο νεκρός εισήλθε στο κέντρο του χωριού, συναντήθηκε τυχαία με την άλλη οικογένεια και άνοιξαν πυρ ο ένας εναντίον του άλλου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν. Έχει γίνει έρευνα στο χωριό Αύγουστο και Σεπτέμβριο, προέκυψαν συλλήψεις για αδικήματα, όπως η ζωοκλοπή. Το χωριό δεν είναι άβατο».Τέλος, για το σενάριο κάποια γυναίκα να έχει δώσει εντολή για την έκρηξη στο σπίτι της μιας οικογένειας τη νύχτα της Παρασκευής, η κ. Δημογλίδου σημείωσε πως «ίσως χρησιμοποιήθηκε βραδύκαυστο φυτίλι. Δεν υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη για εμπλεκόμενο ή εμπλεκόμενους στην έκρηξη, φυσικούς ή ηθικούς αυτουργούς».