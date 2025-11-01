Καλαμάτα: Ο 76χρονος ζήτησε από τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν το ροτβάιλερ για να τον σώσουν
Καλαμάτα: Ο 76χρονος ζήτησε από τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν το ροτβάιλερ για να τον σώσουν
Διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο της επίθεσης, το μεσημέρι της Παρασκευής, δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν, λόγω της επιθετικότητας του σκύλου - Κλήθηκαν αστυνομικοί για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό του 76χρονου
Τις δραματικές ώρες που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στο χωριό Άγιος Φλώρος, έξω από την Καλαμάτα, με έναν 76χρονο να δέχεται επίθεση από τον σκύλο του, περιγράφει η ενημέρωση της Αστυνομίας για το περιστατικό.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν και έφτασαν στο σημείο, δεν μπορούσαν να μπουν στον χώρο που βρισκόταν ο 76χρονος με το ροτβάιλερ, καθώς ο σκύλος ήταν άκρως επιθετικός. Έτσι, ενημέρωσαν την Αστυνομία, που έστειλε άντρες για να συνδράμουν στη διάσωση και τη μεταφορά του τραυματισμένου άντρα.
Κατά την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο, το ζώο εξακολουθούσε να είναι άκρως επιθετικό, ενώ ο 76χρονος διέτρεχε άμεσο και εμφανή κίνδυνο ζωής, καλώντας συνεχώς σε βοήθεια και προτρέποντας τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν κατά του ζώου. Έτσι, ένας από αυτούς τράβηξε το πιστόλι του και πυροβόλησε μια φορά, σκοτώνοντας το ζώο. Στη συνέχεια, οι διασώστες κατάφεραν να μπουν στον χώρο, να παραλάβουν τον τραυματία και να τον μεταφέρουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Σύμφωνα με την έως τώρα ιατρική ενημέρωση, παρά τα τραύματά του στα χέρια, ο 76χρονος δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του και παραμένει νοσηλευόμενος.
Ο 76χρονος φαίνεται να πλησιάζει το ροτβάιλερ για να το περιποιηθεί χρησιμοποιώντας, με βάση τις μαρτυρίες, κάποιο σπρέι, ενώ επιχείρησε επίσης να του δώσει ένα χάπι, το οποίο όμως του έπεσε στο έδαφος.
Στο νέο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να βγάζει το σκυλί από περιφραγμένο χώρο και στη συνέχεια να επιχειρεί να του βάλει σπρέι και μετά το βάζει ξανά στον περιφραγμένο χώρο.
Περαστικοί ήταν εκείνοι που κάλεσαν την Αστυνομία μόλις αντιλήφθηκαν την επίθεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο το σκυλί συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα. Ένας από τους αστυνομικούς βλέποντας τον σκύλο να μην αφήνει τον 76χρονο, πυροβόλησε και σκότωσε το ροτβάιλερ.
Σε βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr διακρίνονται οι αστυνομικοί να φτάνουν για να βοηθήσουν τον ηλικιωμένο αλλά και η διακομιδή του με το ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν και έφτασαν στο σημείο, δεν μπορούσαν να μπουν στον χώρο που βρισκόταν ο 76χρονος με το ροτβάιλερ, καθώς ο σκύλος ήταν άκρως επιθετικός. Έτσι, ενημέρωσαν την Αστυνομία, που έστειλε άντρες για να συνδράμουν στη διάσωση και τη μεταφορά του τραυματισμένου άντρα.
Κατά την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο, το ζώο εξακολουθούσε να είναι άκρως επιθετικό, ενώ ο 76χρονος διέτρεχε άμεσο και εμφανή κίνδυνο ζωής, καλώντας συνεχώς σε βοήθεια και προτρέποντας τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν κατά του ζώου. Έτσι, ένας από αυτούς τράβηξε το πιστόλι του και πυροβόλησε μια φορά, σκοτώνοντας το ζώο. Στη συνέχεια, οι διασώστες κατάφεραν να μπουν στον χώρο, να παραλάβουν τον τραυματία και να τον μεταφέρουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Σύμφωνα με την έως τώρα ιατρική ενημέρωση, παρά τα τραύματά του στα χέρια, ο 76χρονος δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του και παραμένει νοσηλευόμενος.
Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη τουΣτο μεταξύ, τα κρίσιμα λεπτά πριν από την επίθεση του ροτβάιλερ στην Καλαμάτα που τραυμάτισε βαριά τον ιδιοκτήτη του δείχνει βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr.
Ο 76χρονος φαίνεται να πλησιάζει το ροτβάιλερ για να το περιποιηθεί χρησιμοποιώντας, με βάση τις μαρτυρίες, κάποιο σπρέι, ενώ επιχείρησε επίσης να του δώσει ένα χάπι, το οποίο όμως του έπεσε στο έδαφος.
Στο νέο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να βγάζει το σκυλί από περιφραγμένο χώρο και στη συνέχεια να επιχειρεί να του βάλει σπρέι και μετά το βάζει ξανά στον περιφραγμένο χώρο.
Δείτε το βίντεο:
Περαστικοί ήταν εκείνοι που κάλεσαν την Αστυνομία μόλις αντιλήφθηκαν την επίθεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο το σκυλί συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα. Ένας από τους αστυνομικούς βλέποντας τον σκύλο να μην αφήνει τον 76χρονο, πυροβόλησε και σκότωσε το ροτβάιλερ.
Σε βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr διακρίνονται οι αστυνομικοί να φτάνουν για να βοηθήσουν τον ηλικιωμένο αλλά και η διακομιδή του με το ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με τον γιο του 76χρονου που μίλησε στο protothema.gr, το ροτβάιλερ επιτέθηκε ξαφνικά στον πατέρα στην πίσω αυλή του μαγαζιού της οικογένειας.
«Ο πατέρας μου είναι στο νοσοκομείο, έχει σοβαρά τραύματα στο αριστερό του χέρι αλλά πιστεύω ότι θα γίνει καλά», όπως είπε.
Ειδήσεις σήμερα:
Τουλάχιστον 3 νεκροί από τη βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου - Συνεχίζονται οι πυροβολισμοί σε φαράγγι, έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος στο protothema: Μόνο η ντροπή για τα παιδιά μου με απασχολεί - Φτωχός σε υπόγειο μεγάλωσα, δεν θα μου λείψει η βίλα
«Ήταν αποτρόπαιο, η μητέρα μου ήταν ανήμπορη να παλέψει», λέει η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε από ληστές στη Σαλαμίνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα