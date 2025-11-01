Καλαμάτα: Ο 76χρονος ζήτησε από τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν το ροτβάιλερ για να τον σώσουν

Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του

μετά το βάζει ξανά στον περιφραγμένο χώρο.

Δείτε το βίντεο:

Περαστικοί ήταν εκείνοι που κάλεσαν την Αστυνομία μόλις αντιλήφθηκαν την επίθεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο το σκυλί συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα.

Ένας από τους αστυνομικούς βλέποντας τον σκύλο να μην αφήνει τον 76χρονο, πυροβόλησε και σκότωσε το ροτβάιλερ.