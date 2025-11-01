ΕΔΕ της ΓΑΔΑ για τα βίντεο που δείχνουν αστυνομικούς να χτυπούν κόσμο στα Εξάρχεια
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΔΕ Εξάρχεια Επεισόδια Αστυνομία

ΕΔΕ της ΓΑΔΑ για τα βίντεο που δείχνουν αστυνομικούς να χτυπούν κόσμο στα Εξάρχεια

Νωρίτερα, είχαν ξεσπάσει επεισόδια σε πορεία για τον αναρχικό που είχε χάσει τη ζωή του, ενώ συναρμολογούσε βόμβα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους

ΕΔΕ της ΓΑΔΑ για τα βίντεο που δείχνουν αστυνομικούς να χτυπούν κόσμο στα Εξάρχεια
10 ΣΧΟΛΙΑ
Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media από τα χθεσινοβραδινά επεισόδια στα Εξάρχεια, μετά από συγκέντρωση και πορεία για τον αναρχικό που είχε χάσει τη ζωή του, ενώ συναρμολογούσε βόμβα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

«Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, διακρίνονται αστυνομικοί να χτυπούν κόσμο σε κατάστημα εστίασης και να κάνουν χρήση χημικών, ενώ αντιδράσεις έχει προκαλέσει και η βία κατά ενός ατόμου με προσθετικό μέλος.







