ΕΔΕ της ΓΑΔΑ για τα βίντεο που δείχνουν αστυνομικούς να χτυπούν κόσμο στα Εξάρχεια
Νωρίτερα, είχαν ξεσπάσει επεισόδια σε πορεία για τον αναρχικό που είχε χάσει τη ζωή του, ενώ συναρμολογούσε βόμβα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους
«Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, διακρίνονται αστυνομικοί να χτυπούν κόσμο σε κατάστημα εστίασης και να κάνουν χρήση χημικών, ενώ αντιδράσεις έχει προκαλέσει και η βία κατά ενός ατόμου με προσθετικό μέλος.
CW/ αστυνομική, κρατική βία— Παρασιτεί Μετέωρος (@parameteoros) October 31, 2025
Αστυνομική επίθεση στα Εξάρχεια μετά το τέλος της πορείας για τον Κυριάκο Ξυμητήρη. #antireporthttps://t.co/XyWSnqoJYk pic.twitter.com/X4VveH0p4D
Η επίθεση με γροθιές σε κοπέλες και αγόρια που κάθονταν και τους κοίταγαν και διαμαρτυρήθηκαν για τους τσαμπουκάδες σε ότι κινούταν.#antireport #Athens pic.twitter.com/jwUpqP4jzw— μπερναμπέο (@bernabeo2022) October 31, 2025
Μετά την ολοκλήρωση της πορείας-μνημόσυνο για τον αναρχικό Κυριάκο Ξυμητήρη διμοιρίες των ΜΑΤ βρέθηκαν για άλλη μια φορά στα #εξαρχεια και επιτέθηκαν ακόμα και σε απλό κόσμο στις καφετέριες με χημικά και κρότου λάμψεις, ένας εκ των οποίων ήταν ΑμεΑ με πρόσθετο μέλος#antireport pic.twitter.com/FZV7xAKOyN— Alex (@ZmpAlex) October 31, 2025
