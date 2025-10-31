Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Επεισόδια στα Εξάρχεια σε πορεία για τον θάνατο του αναρχικού από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους - Δείτε φωτογραφίες
Επεισόδια στα Εξάρχεια σε πορεία για τον θάνατο του αναρχικού από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους - Δείτε φωτογραφίες
Πορεία στο κέντρο της Αθήνας - Πέντε συλλήψεις, τραυματίες τέσσερις αστυνομικοί
Σκηνικό έντασης το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) στα Εξάρχεια κατά την πορεία για τον αναρχικό που είχε χάσει τη ζωή του ενώ συναρμολογούσε βόμβα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.
Οι συγκεντρωμένοι, που ήταν περίπου 500, συγκρούστηκαν με αστυνομικούς. Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 14 προσαγωγές και πέντε συλλήψεις.
Δείτε φωτογραφίες από την πορεία και τα επεισόδια κατά τα οποία τραυματίστηκαν και τέσσερις αστυνομικοί:
Η ανακοίνωση της αστυνομίας
Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30’, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θανάσιμο τραυματισμό του Κυριάκου Ξυμητήρη από έκρηξη βόμβας στους Αμπελόκηπους, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τη συμμετοχή 500 μελών συλλογικοτήτων.
Λίγο πριν τις 20:30′ αφού είχε εξελιχθεί ομαλά η συγκέντρωση και πορεία των ατόμων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, κατά την αποχώρηση των συγκεντρωμένων προς την περιοχή των Εξαρχείων, ομάδα ατόμων προχώρησε σε επίθεση με χρήση καδρονιών και ρίψη αντικειμένων και φωτοβολίδων σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμ. Μπενάκη.
Οι αστυνομικοί απώθησαν τους επιτιθέμενους για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων και την αποκλιμάκωση της κατάστασης, ενώ παράλληλα με επιχειρησιακή τακτική συνέλαβαν -5- άτομα.
Από την επίθεση τραυματίστηκαν -4- αστυνομικοί ενώ από το σημείο της επίθεσης κατασχέθηκαν ρόπαλα και κράνη.
Οι συγκεντρωμένοι, που ήταν περίπου 500, συγκρούστηκαν με αστυνομικούς. Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 14 προσαγωγές και πέντε συλλήψεις.
Δείτε φωτογραφίες από την πορεία και τα επεισόδια κατά τα οποία τραυματίστηκαν και τέσσερις αστυνομικοί:
Η ανακοίνωση της αστυνομίας
Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30’, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θανάσιμο τραυματισμό του Κυριάκου Ξυμητήρη από έκρηξη βόμβας στους Αμπελόκηπους, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τη συμμετοχή 500 μελών συλλογικοτήτων.
Λίγο πριν τις 20:30′ αφού είχε εξελιχθεί ομαλά η συγκέντρωση και πορεία των ατόμων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, κατά την αποχώρηση των συγκεντρωμένων προς την περιοχή των Εξαρχείων, ομάδα ατόμων προχώρησε σε επίθεση με χρήση καδρονιών και ρίψη αντικειμένων και φωτοβολίδων σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμ. Μπενάκη.
Οι αστυνομικοί απώθησαν τους επιτιθέμενους για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων και την αποκλιμάκωση της κατάστασης, ενώ παράλληλα με επιχειρησιακή τακτική συνέλαβαν -5- άτομα.
Από την επίθεση τραυματίστηκαν -4- αστυνομικοί ενώ από το σημείο της επίθεσης κατασχέθηκαν ρόπαλα και κράνη.
Ειδήσεις σήμερα:
Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ
Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας
Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο: Ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό αποκαλύπτει το «στημένο» σκάνδαλο
Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ
Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας
Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο: Ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό αποκαλύπτει το «στημένο» σκάνδαλο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα