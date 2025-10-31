Ξεκινούν τον Δεκέμβριο οι μαζικές διαγραφές 285.000 φοιτητών - Το ΕΚΠΑ έχει τους περισσότερους «αιώνιους»

«Τέλος εποχής» για τους «αιώνιους»

Με εγκύκλιο του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, τα πανεπιστήμια έχουν ήδη ξεκινήσει να ενημερώνουν τους φοιτητές μέσω ανακοινώσεων στις ιστοσελίδες τους, καλώντας τους να ενεργήσουν άμεσα. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Πρυτανείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, «οι προθεσμίες είναι αυστηρές και δεν προβλέπεται νέα παράταση. Οι δικαιούχοι καλούνται να προχωρήσουν επειγόντως στη συμπλήρωση της αίτησης που είναι απαραίτητη για την εξαίρεσή τους από τις διαγραφές».Η νέα ρύθμιση στοχεύει στον οριστικό τερματισμό του φαινομένου των λεγόμενων «αιώνιων φοιτητών», το οποίο, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, επηρεάζει τα στατιστικά στοιχεία της ανώτατης εκπαίδευσης και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.Οι πρυτανικές αρχές εκτιμούν ότι η εκκαθάριση των μητρώων θα διευκολύνει τη διαχείριση πόρων και προσωπικού, ενώ θα συμβάλει στην προσαρμογή των ελληνικών πανεπιστημίων στα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας.Συνοπτικός πίνακας με όλες τις βασικές διατάξεις και διευκρινίσεις της υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων ανώτατης διάρκειας φοίτησης του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141)» (ΦΕΚ 22/10/2025).