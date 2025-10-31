Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Ο 1 στους 4 θανάτους από τροχαία σε όλη την ΕΕ σχετίζονται με το αλκοόλ
Ο 1 στους 4 θανάτους από τροχαία σε όλη την ΕΕ σχετίζονται με το αλκοόλ
Κάθε χρόνο, θα μπορούσαν να αποτραπούν 6.500 θάνατοι αν οι οδηγοί δεν έκαναν χρήση αλκοόλ – Υπερβολική ταχύτητα και μη χρήση ζώνη ασφαλείας αποτελούν επίσης κύριες αιτίες θανάτου από τροχαία δυστυχήματα
Το αλκοόλ είναι η αιτία θανάτων στο 25% των τροχαίων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά η Κομισιόν. Μάλιστα, περίπου 6.500 θάνατοι ετησίως θα μπορούσαν να αποτραπούν, αν όλοι οι οδηγοί τηρούσαν τον νόμο και δεν οδηγούσαν εφόσον έκαναν χρήση αλκοόλ.
Πέραν της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, οι άλλες δύο κύριες αιτίες θανάτου είναι η υπερβολική ταχύτητα και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας.
Η Ευρώπη είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ στον κόσμο. Ετησίως, καταναλώνονται 9,2 λίτρα καθαρού αλκοόλ. Διαφορές προκύπτουν και μεταξύ των χωρών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών. Χώρες όπως η Μάλτα, η Νορβηγία και η Σουηδία έχουν χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ σε σχέση με την Εσθονία, την Τσεχία και την Ιρλανδία.
Το αλκοόλ, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, επηρεάζει τη νηφαλιότητα του οδηγού. Οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώμα και τη συμπεριφορά κυμαίνονται από την αναισθησία μετά από μεγάλες ποσότητες αλκοόλ έως την εξασθένηση των γνωστικών ικανοτήτων μετά από μικρές δόσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις το αλκοόλ επηρεάζει τη δυνατότητα οδήγησης, ακόμη και κάτω από τα επιτρεπτά επίπεδα αλκοόλ που ισχύουν σε αρκετές χώρες της ΕΕ.
Οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει αλκοόλ διατρέχουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο εμπλοκής σε ατυχήματα από εκείνους που δεν έχουν καθόλου αλκοόλ στο αίμα τους. Αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται ραγδαία με την αύξηση της περιεκτικότητας σε αλκοόλ στο αίμα. Έχει εκτιμηθεί ότι ένα BAC 0,8g/l αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος ενός οδηγού 2,7 φορές σε σύγκριση με ένα μηδενικό BAC. Όταν ένας οδηγός έχει BAC 1,5g/l, το ποσοστό τραυματισμών σε ατυχήματα είναι 22 φορές μεγαλύτερο από αυτό ενός νηφάλιου οδηγού. Το ποσοστό ατυχημάτων όχι μόνο αυξάνεται ραγδαία με την αύξηση του BAC, αλλά το ατύχημα γίνεται πιο σοβαρό. Με BAC 1,5g/l, το ποσοστό ατυχημάτων για θανατηφόρα ατυχήματα είναι περίπου 200 φορές μεγαλύτερο από αυτό των νηφάλιων οδηγών.
Η Ιταλία έχει πλέον καταστήσει υποχρεωτική για τους οδηγούς που έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, την εγκατάσταση συσκευής ασφάλισης αλκοόλ στο όχημά τους υπό ορισμένες συνθήκες. Όλοι οι οδηγοί που έχουν καταδικαστεί με περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα (BAC) άνω των 0,8 g/l πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή για δύο χρόνια (εφόσον εκτίσουν την ποινή αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας για 6-12 μήνες).
Για περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 1,5 g/l, η απαίτηση αυξάνεται στα τρία έτη χρήσης (μετά την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για 1-2χρόνια). Μόνο εξουσιοδοτημένα συνεργεία μπορούν να εγκαταστήσουν τη συσκευή, με στεγανοποίηση ασφαλείας και έγκυρο πιστοποιητικό βαθμονόμησης, το οποίο θα πρέπει να επανεκδίδεται ετησίως, ενώ θα υπάρχουν κυρώσεις για μη εγκατάσταση, παραβίαση, τροποποίηση ή παράκαμψη της συσκευής.
Εκτός από την Ιταλία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, συσκευή ανίχνευσης αλκοόλ εφαρμόζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Φιλανδία.
Ειδήσεις σήμερα:
Το μυστήριο των «μπλε σκύλων» του Τσερνόμπιλ και η πιο πιθανή εξήγηση
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης - Έξι προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη
Πέραν της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, οι άλλες δύο κύριες αιτίες θανάτου είναι η υπερβολική ταχύτητα και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας.
Η Ευρώπη είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ στον κόσμο. Ετησίως, καταναλώνονται 9,2 λίτρα καθαρού αλκοόλ. Διαφορές προκύπτουν και μεταξύ των χωρών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών. Χώρες όπως η Μάλτα, η Νορβηγία και η Σουηδία έχουν χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ σε σχέση με την Εσθονία, την Τσεχία και την Ιρλανδία.
Οι επιπτώσεις του αλκοόλ στην οδήγηση
Το αλκοόλ, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, επηρεάζει τη νηφαλιότητα του οδηγού. Οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώμα και τη συμπεριφορά κυμαίνονται από την αναισθησία μετά από μεγάλες ποσότητες αλκοόλ έως την εξασθένηση των γνωστικών ικανοτήτων μετά από μικρές δόσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις το αλκοόλ επηρεάζει τη δυνατότητα οδήγησης, ακόμη και κάτω από τα επιτρεπτά επίπεδα αλκοόλ που ισχύουν σε αρκετές χώρες της ΕΕ.
Οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει αλκοόλ διατρέχουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο εμπλοκής σε ατυχήματα από εκείνους που δεν έχουν καθόλου αλκοόλ στο αίμα τους. Αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται ραγδαία με την αύξηση της περιεκτικότητας σε αλκοόλ στο αίμα. Έχει εκτιμηθεί ότι ένα BAC 0,8g/l αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος ενός οδηγού 2,7 φορές σε σύγκριση με ένα μηδενικό BAC. Όταν ένας οδηγός έχει BAC 1,5g/l, το ποσοστό τραυματισμών σε ατυχήματα είναι 22 φορές μεγαλύτερο από αυτό ενός νηφάλιου οδηγού. Το ποσοστό ατυχημάτων όχι μόνο αυξάνεται ραγδαία με την αύξηση του BAC, αλλά το ατύχημα γίνεται πιο σοβαρό. Με BAC 1,5g/l, το ποσοστό ατυχημάτων για θανατηφόρα ατυχήματα είναι περίπου 200 φορές μεγαλύτερο από αυτό των νηφάλιων οδηγών.
Εγκατάσταση συσκευής ανίχνευσης αλκοόλ
Η Ιταλία έχει πλέον καταστήσει υποχρεωτική για τους οδηγούς που έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, την εγκατάσταση συσκευής ασφάλισης αλκοόλ στο όχημά τους υπό ορισμένες συνθήκες. Όλοι οι οδηγοί που έχουν καταδικαστεί με περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα (BAC) άνω των 0,8 g/l πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή για δύο χρόνια (εφόσον εκτίσουν την ποινή αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας για 6-12 μήνες).
Για περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 1,5 g/l, η απαίτηση αυξάνεται στα τρία έτη χρήσης (μετά την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για 1-2χρόνια). Μόνο εξουσιοδοτημένα συνεργεία μπορούν να εγκαταστήσουν τη συσκευή, με στεγανοποίηση ασφαλείας και έγκυρο πιστοποιητικό βαθμονόμησης, το οποίο θα πρέπει να επανεκδίδεται ετησίως, ενώ θα υπάρχουν κυρώσεις για μη εγκατάσταση, παραβίαση, τροποποίηση ή παράκαμψη της συσκευής.
Εκτός από την Ιταλία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, συσκευή ανίχνευσης αλκοόλ εφαρμόζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Φιλανδία.
Ειδήσεις σήμερα:
Το μυστήριο των «μπλε σκύλων» του Τσερνόμπιλ και η πιο πιθανή εξήγηση
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης - Έξι προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα