Φονικό στα Χανιά: Η σφαίρα στην καρδιά στάθηκε μοιραία για τον 52χρονο - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Φονικό στα Χανιά: Η σφαίρα στην καρδιά στάθηκε μοιραία για τον 52χρονο - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 23χρονο δράστη
Μία σφαίρα στην καρδιά, ήταν αυτή που αφαίρεσε τη ζωή του 52χρόνου από το Έλος Κισάμου μετά την επίθεση σε βάρος του το βράδυ της Κυριακής.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ο 52χρονος έφερε δύο διαμπερή τραύματα, ένα στο στέρνο το οποίο ήταν διαδερμικό και ένα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού χεριού. Εκείνο όμως που του στέρησε τη ζωή ήταν ένα τυφλό τραύμα στο στήθος που τον βρήκε κατευθείαν στην καρδιά.
Σημειώνεται ότι το ερχόμενο Σάββατο θα απολογηθεί ο 23χρονος για τη δολοφονία του 52χρονου ξαδέρφου του στο Έλος Κισσάμου. Νωρίτερα σήμερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αφού προηγουμένως του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και οπλοφορία.
Ο συνήγορος του καθ’ ομολογία δράστη, Γιώργος Φραντζεσκάκης δήλωσε πως ο 23χρονος είναι συγκλονισμένος και δηλώνει βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του. Μάλιστα, όπως είπε ο δικηγόρος, ο ίδιος ο δράστης ήταν αυτός που υπέδειξε το σημείο στο οποίο είχε αφήσει το 22άρι όπλο του εγκλήματος.
Ο 23χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων στις 2 μετά το μεσημέρι φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, συνοδευόμενος από πάνοπλους αστυνομικούς. Προηγουμένως, η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ο 52χρονος έφερε δύο διαμπερή τραύματα, ένα στο στέρνο το οποίο ήταν διαδερμικό και ένα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού χεριού. Εκείνο όμως που του στέρησε τη ζωή ήταν ένα τυφλό τραύμα στο στήθος που τον βρήκε κατευθείαν στην καρδιά.
Σημειώνεται ότι το ερχόμενο Σάββατο θα απολογηθεί ο 23χρονος για τη δολοφονία του 52χρονου ξαδέρφου του στο Έλος Κισσάμου. Νωρίτερα σήμερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αφού προηγουμένως του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και οπλοφορία.
Ο συνήγορος του καθ’ ομολογία δράστη, Γιώργος Φραντζεσκάκης δήλωσε πως ο 23χρονος είναι συγκλονισμένος και δηλώνει βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του. Μάλιστα, όπως είπε ο δικηγόρος, ο ίδιος ο δράστης ήταν αυτός που υπέδειξε το σημείο στο οποίο είχε αφήσει το 22άρι όπλο του εγκλήματος.
Ο 23χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων στις 2 μετά το μεσημέρι φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, συνοδευόμενος από πάνοπλους αστυνομικούς. Προηγουμένως, η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Νετανιάχου διέταξε άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Γάζα - Κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία
Η ιστορία του ελληνικού Πενταγώνου: Από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάννια, στο σημερινό κτίριο της Μεσογείων με τη νέα βιοκλιματική όψη
Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
Ο Νετανιάχου διέταξε άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Γάζα - Κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία
Η ιστορία του ελληνικού Πενταγώνου: Από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάννια, στο σημερινό κτίριο της Μεσογείων με τη νέα βιοκλιματική όψη
Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα