Ο Νετανιάχου διέταξε άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Γάζα - Κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία

Η απόφαση ελήφθη μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων