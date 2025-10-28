Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Ο Νετανιάχου διέταξε άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Γάζα - Κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία
Ο Νετανιάχου διέταξε άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Γάζα - Κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία
Η απόφαση ελήφθη μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στις ισραηλινές δυνάμεις να εξαπολύσουν «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.
Συγκεκριμένα, σε δήλωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρεται: «Μετά τις διαβουλεύσεις για θέματα ασφάλειας, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στο στρατιωτικό επιτελείο να πραγματοποιήσει αμέσως ισχυρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας».
Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων.
Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν υποδομές που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς στη νότια Γάζα, αφού μέλη της ένοπλης ομάδας πυροβόλησαν στρατιώτες, επιβεβαίωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
«Η απάντηση στις τρέχουσες παραβιάσεις θα είναι πολύ πιο ισχυρή από την απάντηση την προηγούμενη φορά» δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στη Jerusalem Post.
Την ίδια ώρα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι θα αναβάλει την παράδοση της σορού ενός ομήρου που ανακτήθηκε στο νότιο τμήμα της Γάζας την Τρίτη, λόγω των «παραβιάσεων» του Ισραήλ.
Συγκεκριμένα, σε δήλωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρεται: «Μετά τις διαβουλεύσεις για θέματα ασφάλειας, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στο στρατιωτικό επιτελείο να πραγματοποιήσει αμέσως ισχυρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας».
Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων.
Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν υποδομές που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς στη νότια Γάζα, αφού μέλη της ένοπλης ομάδας πυροβόλησαν στρατιώτες, επιβεβαίωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
«Η απάντηση στις τρέχουσες παραβιάσεις θα είναι πολύ πιο ισχυρή από την απάντηση την προηγούμενη φορά» δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στη Jerusalem Post.
Την ίδια ώρα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι θα αναβάλει την παράδοση της σορού ενός ομήρου που ανακτήθηκε στο νότιο τμήμα της Γάζας την Τρίτη, λόγω των «παραβιάσεων» του Ισραήλ.
Ειδήσεις σήμερα
Το Μ1117, ο Κένταυρος, ο Υπερίων και η Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα νέα οπλικά συστήματα που εντυπωσίασαν στην Θεσσαλονίκη
Η Σώτη Τριανταφύλλου στον Δανίκα: Όσα γίνονται στη Γαλλία δείχνουν τον αυτοκτονικό πειρασμό της Δύσης
Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
Το Μ1117, ο Κένταυρος, ο Υπερίων και η Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα νέα οπλικά συστήματα που εντυπωσίασαν στην Θεσσαλονίκη
Η Σώτη Τριανταφύλλου στον Δανίκα: Όσα γίνονται στη Γαλλία δείχνουν τον αυτοκτονικό πειρασμό της Δύσης
Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα