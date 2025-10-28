Η ιστορία του ελληνικού Πενταγώνου: Από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάννια, στο σημερινό κτίριο της Μεσογείων με τη νέα βιοκλιματική όψη



Η επόμενη μέρα

Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Βαρώτσο,, οργανώνεται μέσω κατακόρυφων στοιχείων και συγκεκριμένα λευκών περσίδων αλουμινίου, τοποθετημένων σε ρυθμό πύκνωσης και αραίωσης δημιουργώντας μια οπτική αίσθηση νοητής κιονοστοιχίας που δίνει στο κτήριο μια αυστηρή δομή. Η σκάλα της κεντρικής εισόδου έχεικαι αποτελεί από μόνη της ένα έργο τέχνης, καθώς το. Η σκάλα αντιμετωπίζεται ως ενιαίο γλυπτικό στοιχείο, όπου μια οριζόντια καμπύλη διορθώνει την παραμόρφωση από την καθετότητα των περσίδων, δημιουργώντας μια αίσθηση σταθερότητας και αρμονίας.Ακόμη, οι είσοδοι του κτηρίου είναι οι είσοδοι για τα Γενικά Επιτελεία Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, και ενσωματώνονται στη συνολική συνθετική λογική ως μια διακοπή του ρυθμού. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα όψη δημιουργεί μια διαρκή αίσθηση κίνησης και προοπτικής, όπου η δυναμική της συγχωνεύεται με τον περιβάλλοντα χώρο, την κιβωτό, και, προσφέροντας μια ενιαία εμπειρία του χώρου.Κατά τις νυχτερινές ώρες, ο εξωτερικός φωτισμός του κεντρικού κτηρίου έχει τοποθετηθεί κατάλληλα, ώστε να τονίζει την καθετότητα των λευκών περσίδων που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ παράλληλα δεν αποκρύπτει τον εσωτερικό φωτισμό των γραφείων και των εργασιών που λαμβάνουν χώρα μέσα στο κτήριο. Στο ίδιο πλαίσιο,. Συγκεκριμένα, καταργήθηκαν διάσπαρτοι χώροι στάθμευσης οχημάτων και έδωσαν την θέση τους σε διαμορφωμένους χώρους πρασίνου. Συγκεκριμένα, στα προϋπάρχοντα δέντρα προστέθηκαν νέα, ανεβάζοντας τον συνολικό τους αριθμό σε 500, δημιουργώντας έναν μικρό πνεύμονα πρασίνου, στην καρδιά της πόλης. Επιπρόσθετα,, που χρησιμοποιούνται για την στάθμευση των υπηρεσιακών και ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων του προσωπικού που εργάζεται καθημερινά στις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.Η πλήρης αναβάθμιση του Πενταγώνου δεν σταματά, όμως, εδώ. Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη δρομολογηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση και η επέκταση ενεργειακής πρόσοψης στο σύνολο του κεντρικού κτηρίου, καθώς και η ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων εργασίας, με σκοπό την περαιτέρω αύξηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ» στην περιοχή.