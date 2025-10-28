Φονικό στα Χανιά: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 23χρονο
Φονικό στα Χανιά: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 23χρονο
Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το ερχόμενο Σάββατο - Δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του
Το ερχόμενο Σάββατο θα απολογηθεί ο 23χρονος για τη δολοφονία του 52χρονου ξαδέρφου του στο Έλος Κισσάμου.
Νωρίτερα σήμερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αφού προηγουμένως του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και οπλοφορία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Ο συνήγορος του καθ’ ομολογία δράστη, Γιώργος Φραντζεσκάκης δήλωσε πως ο 23χρονος είναι συγκλονισμένος και δηλώνει βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του. Μάλιστα, όπως είπε ο δικηγόρος, ο ίδιος ο δράστης ήταν αυτός που υπέδειξε το σημείο στο οποίο είχε αφήσει το 22άρι όπλο του εγκλήματος.
Ο 23χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων στις 2 μετά το μεσημέρι φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, συνοδευόμενος από πάνοπλους αστυνομικούς. Προηγουμένως, η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος.
«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος» δήλωσε το πρωί της Τρίτης η σύζυγος του 52χρονου που έπεσε νεκρός από τον 23χρονο το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού.
Η ίδια, μιλώντας στο MEGA, καταφέρθηκε κατά των συγχωριανών της λέγοντας «είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο».
«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν» συμπλήρωσε στο ίδιο πνεύμα.
Σύμφωνα με τη σύζυγο του 52χρονου, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου. «Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι» πρόσθεσε.
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου
