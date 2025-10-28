Άνοιξε ο σταθμός μετρό στο Σύνταγμα - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Κανονικά διεξάγεται πλέον και η κυκλοφορία στη γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα»
Μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα και με εντολή της ΕΛΑΣ άνοιξε ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».
Κανονικά διεξάγεται πλέον και η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήταν σε εφαρμογή λόγω της μαθητικής παρέλασης.
