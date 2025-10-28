Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση στην Πρέβεζα: Έθαψαν τόνους από ζωικά απόβλητα σε αυλή εταιρείας - 3 συλλήψεις, δείτε φωτογραφίες
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα ζωικά απόβλητα προέρχονταν από επιχείρηση σε νησί - Αναζητούνται άλλα 12 άτομα
Σε τρεις συλλήψεις και σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος άλλων 12 ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για υπόθεση μεγάλης περιβαλλοντικής ρύπανσης στην περιοχή της Πρέβεζας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα ζωικά απόβλητα προέρχονταν από επιχείρηση δύο ημεδαπών ηλικίας 64 και 28 ετών που βρίσκεται σε νησί της ελληνικής επικράτειας.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, μάλιστα, ότι είχαν προσπαθήσει να κρύψουν την πρόσβαση στο σημείο που έριξαν τα απόβλητα χρησιμοποιώντας μηχανήματα, μεταλλικά εμπόδια και δύο φορτηγά.
Παράλληλα βρέθηκαν σε σωρούς τουλάχιστον 200 τόνοι, ανάμικτων Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ), συσκευασμένων – μεταποιημένων τροφίμων ζωικής προέλευσης σε αποσύνθεση, αναμεμιγμένων με Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και υλικών συσκευασίας τροφίμων.
Από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν τρεις (3) ημεδαποί ηλικίας 28, 46 και 64 ετών, για περιβαλλοντική ρύπανση που προέκυψε από τον ενταφιασμό αποβλήτων ζωικών προϊόντων, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δώδεκα (12) ακόμη ατόμων σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία και αναζητούνται.
Έπειτα από αίτημα συνδρομής του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος, διενεργήθηκε ενδελεχής έρευνα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, του Αστυνομικού Τμήματος Ζηρού, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας και Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, από την οποία προέκυψε ότι:
O 28χρονος συλληφθείς με εντολή 40χρονου ημεδαπού – ιδιοκτήτη εταιρείας, με τη συνδρομή οδηγών φορτηγών και χειριστών μηχανημάτων έργου παρέλαβε (8) φορτηγά με απόβλητα ζωικών υποπροϊόντων, τα οποία αφού μεταφέρθηκαν δια μέσω γειτνιάζουσας εταιρείας, της οποίας υπεύθυνος λειτουργίας είναι ο 64χρονος συλληφθείς και διαχειρίστρια 57χρονη ημεδαπή, απορρίφθηκαν στο προαύλιο της εταιρείας του 40χρονου που βρίσκεται σε περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου και ενταφιάστηκαν.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών και επεμβάσεων, είναι η πρόκληση ευρείας και εκτεταμένης ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος με ρύπανση και μόλυνση του εδάφους, του υπεδάφους και του υπόγειου υδροφορέα, διαταράσσοντας έτσι την οικολογική ισορροπία της περιοχής και καθιστώντας το περιβάλλον ακατάλληλο για την επιθυμητή του χρήση, επιβαρύνοντας παράλληλα ζώντες και λοιπούς οργανισμούς.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ διενεργούνται αναζητήσεις στα όρια του αυτοφώρου για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.
