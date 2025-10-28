Μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση στην Πρέβεζα: Έθαψαν τόνους από ζωικά απόβλητα σε αυλή εταιρείας - 3 συλλήψεις, δείτε φωτογραφίες

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα ανωτέρω ζωικά απόβλητα προέρχονταν από επιχείρηση δύο ημεδαπών ηλικίας 64 και 28 ετών που βρίσκεται σε νησί της ελληνικής επικράτεια.Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσβαση στο σημείο όπου κατέληξαν τα απόβλητα, ήταν τεχνηέντως αποκλεισμένη με χρήση μηχανήματος έργου, φορτηγού και μεταλλικών εμποδίων. Επίσης, στους στεγασμένους χώρους, υφίστανται δύο μονάδες αδρανοποίησης και μία αποτέφρωσης που δεν λειτουργούσαν κατά την αυτοψία, ενώ βρέθηκαν αποτιθέμενοι σε σωρούς, τουλάχιστον 200 τόνοι, ανάμικτων Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ), συσκευασμένων – μεταποιημένων τροφίμων ζωικής προέλευσης σε αποσύνθεση, αναμεμιγμένων με Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και υλικών συσκευασίας τροφίμων.Αποτέλεσμα των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών και επεμβάσεων, είναι η πρόκληση ευρείας και εκτεταμένης ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος με ρύπανση και μόλυνση του εδάφους, του υπεδάφους και του υπόγειου υδροφορέα, διαταράσσοντας έτσι την οικολογική ισορροπία της περιοχής και καθιστώντας το περιβάλλον ακατάλληλο για την επιθυμητή του χρήση, επιβαρύνοντας παράλληλα ζώντες και λοιπούς οργανισμούς.Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ διενεργούνται αναζητήσεις στα όρια του αυτοφώρου για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.