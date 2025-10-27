Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Λιοσίων, διακοπή της κυκλοφορίας
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες
Φωτιά ξέσπασε σε ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Λιοσίων με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην Λιοσίων, στο ρεύμα προς Κηφισό από το ύψος της οδού Ζερβουδάκη.
