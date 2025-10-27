ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Λιοσίων, διακοπή της κυκλοφορίας

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Φωτιά ξέσπασε σε ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Λιοσίων με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην Λιοσίων, στο ρεύμα προς Κηφισό από το ύψος της οδού Ζερβουδάκη.

