Gmail: Διέρρευσαν πάνω από 180 εκατ. κωδικοί - Πώς θα μάθετε εάν έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας
Η διαρροή περιλαμβάνει εκατομμύρια λογαριασμούς και κωδικούς Gmail, με την Google να προτείνει στους χρήστες να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους

Τον Απρίλιο του 2025 έγινε γνωστή η διαρροή συνολικά 183 εκατομμυρίων λογαριασμών και κωδικών πρόσβασης, σύμφωνα με τον Τρόι Χαντ, υπεύθυνο της βάσης δεδομένων Have I Been Pwned (HIBP). Η διαρροή περιλαμβάνει και κωδικούς πρόσβασης χρηστών Gmail.

Η HIBP επιτρέπει στους χρήστες να ελέγξουν αν τα στοιχεία τους έχουν βρεθεί σε λίστες διαρροών. Όπως εξήγησε ο Χάντ, τα αρχεία περιείχαν κυρίως τρεις τύπους δεδομένων: διευθύνσεις ιστοτόπων, διευθύνσεις email και κωδικούς πρόσβασης. «Όταν κάποιος συνδέεται στο Gmail, η διεύθυνση email και ο κωδικός καταγράφονται στο gmail.com, γι’ αυτό προκύπτουν αυτά τα στοιχεία», πρόσθεσε.

Η Google τονίζει ότι η διαρροή αφορά ευρεία δραστηριότητα κλοπής πληροφοριών που επηρεάζει πολλούς τύπους διαδικτυακών υπηρεσιών. Για την προστασία των χρηστών Gmail, η εταιρεία προτείνει την ενεργοποίηση της επαλήθευσης δύο βημάτων (2FA) και τη χρήση κλειδιών πρόσβασης αντί για παραδοσιακούς κωδικούς.


Πώς μπορείτε να ελέγξετε τον λογαριασμό σας

Για να ελέγξετε αν έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας, επισκεφθείτε το haveibeenpwned.com και εισαγάγετε τη διεύθυνσή σας στη λίστα αναζήτησης.

Η ιστοσελίδα θα εξετάσει αν η διεύθυνση έχει εμφανιστεί σε λίστες που αναρτούν οι χάκερ.

Αν διαπιστώσετε ότι έχετε πέσει θύμα υποκλοπής πρέπει να κάνετε τα παρακάτω βήματα:

  1. αλλάξετε αμέσως κωδικούς πρόσβασης, ειδικά αν τους χρησιμοποιείται και σε άλλες πλατφόρμες
  2. ενεργοποίησε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) όπου είναι διαθέσιμος.
  3. αποφύγετε τη χρήση επαναλαμβανόμενων ή απλών κωδικών, όπως ημερομηνίες γέννησης ή κοινές λέξεις.
  4. Η διαρροή αυτή υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά πόσο κρίσιμη είναι η συνειδητή διαχείριση της ψηφιακής μας ασφάλειας σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα μας αποτελούν στόχο καθημερινά.
Στους χρήστες που θεωρούν ότι ο λογαριασμός τους έχει παραβιαστεί συνιστάται να συνδεθούν άμεσα και να ελέγξουν τη δραστηριότητα του λογαριασμού τους. Η Google διαθέτει επίσης διαδικασία επαναφοράς κωδικών πρόσβασης σε περιπτώσεις μεγάλων διαρροών, όπως η πρόσφατη.

