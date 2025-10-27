Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Gmail: Διέρρευσαν πάνω από 180 εκατ. κωδικοί - Πώς θα μάθετε εάν έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας
Η διαρροή περιλαμβάνει εκατομμύρια λογαριασμούς και κωδικούς Gmail, με την Google να προτείνει στους χρήστες να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους
Τον Απρίλιο του 2025 έγινε γνωστή η διαρροή συνολικά 183 εκατομμυρίων λογαριασμών και κωδικών πρόσβασης, σύμφωνα με τον Τρόι Χαντ, υπεύθυνο της βάσης δεδομένων Have I Been Pwned (HIBP). Η διαρροή περιλαμβάνει και κωδικούς πρόσβασης χρηστών Gmail.
Η HIBP επιτρέπει στους χρήστες να ελέγξουν αν τα στοιχεία τους έχουν βρεθεί σε λίστες διαρροών. Όπως εξήγησε ο Χάντ, τα αρχεία περιείχαν κυρίως τρεις τύπους δεδομένων: διευθύνσεις ιστοτόπων, διευθύνσεις email και κωδικούς πρόσβασης. «Όταν κάποιος συνδέεται στο Gmail, η διεύθυνση email και ο κωδικός καταγράφονται στο gmail.com, γι’ αυτό προκύπτουν αυτά τα στοιχεία», πρόσθεσε.
Η Google τονίζει ότι η διαρροή αφορά ευρεία δραστηριότητα κλοπής πληροφοριών που επηρεάζει πολλούς τύπους διαδικτυακών υπηρεσιών. Για την προστασία των χρηστών Gmail, η εταιρεία προτείνει την ενεργοποίηση της επαλήθευσης δύο βημάτων (2FA) και τη χρήση κλειδιών πρόσβασης αντί για παραδοσιακούς κωδικούς.
Για να ελέγξετε αν έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας, επισκεφθείτε το haveibeenpwned.com και εισαγάγετε τη διεύθυνσή σας στη λίστα αναζήτησης.
Η ιστοσελίδα θα εξετάσει αν η διεύθυνση έχει εμφανιστεί σε λίστες που αναρτούν οι χάκερ.
Αν διαπιστώσετε ότι έχετε πέσει θύμα υποκλοπής πρέπει να κάνετε τα παρακάτω βήματα:
Πώς μπορείτε να ελέγξετε τον λογαριασμό σας
- αλλάξετε αμέσως κωδικούς πρόσβασης, ειδικά αν τους χρησιμοποιείται και σε άλλες πλατφόρμες
- ενεργοποίησε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) όπου είναι διαθέσιμος.
- αποφύγετε τη χρήση επαναλαμβανόμενων ή απλών κωδικών, όπως ημερομηνίες γέννησης ή κοινές λέξεις.
- Η διαρροή αυτή υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά πόσο κρίσιμη είναι η συνειδητή διαχείριση της ψηφιακής μας ασφάλειας σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα μας αποτελούν στόχο καθημερινά.
