Συμφωνία Τουρκίας - Βρετανίας για την προμήθεια 20 Eurofighter - Στα 10,74 δισ. δολάρια η αξία του deal
Συμφωνία ορόσημο στις σχέσεις Τουρκίας - Βρετανίας, είπε ο Ερντογάν - Για προμήθεια συνολικά 44 Eurofighter (20 από Βρετανία, 12 από Κατάρ και 12 από Ομάν) μίλησε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας

Οι υπογραφές της σύμβασης για την προμήθεια 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, ήταν το βασικό θέμα στη συνάντηση του Κιρ Στάρμερ με τον Ταγίπ Ερντογάν, στην Κωνσταντινούπολη.

Την οριστικοποίηση του deal (στα 10,74 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Al Arabiya), που κυνηγούσε εδώ και πολύ καιρό η Άγκυρα, γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ, ενώ ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφτηκε την τουρκική αεροναυπηγική βιομηχανία, όπου κατασκευάζονται τα τουρκικά μαχητικά KAAN, γνωστοποίησε πως με το deal που υπογράφηκε, εξασφάλισε 20.000 νέες θέσεις εργασίας για τους συμπατριώτες του. 

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, που συνοδεύει τον Βρετανό πρωθυπουργό στην Άγκυρα, έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη εξαγωγή μαχητικών αεροσκαφών σε μια γενιά», προσθέτοντας ότι η συμφωνία «θα κρατήσει τις γραμμές παραγωγής του Typhoon ενεργές για χρόνια» και «θα ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη περιοχή».

Η κατανομή παραγωγής προβλέπει ότι περίπου το 37% κάθε αεροσκάφους θα κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το υπόλοιπο να προέρχεται από τις χώρες-εταίρους του προγράμματος Eurofighter.

«Υπογράψαμε παρουσία σας τη δήλωση συνεργασίας για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter. Θεωρούμε αυτή τη συμφωνία ως ένα νέο ορόσημο της σχέσης μας» είπε στις δηλώσεις του, μετά τη συνάντηση με τον Στάρμερ, ο Ερντογάν.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο τη στιγμή των υπογραφών στις συμβάσεις για τα Eurofighter




«Ως στρατηγικοί εταίροι και σύμμαχοι, διατηρούμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας μαζί για πολλά θέματα που απασχολούν τη διεθνή ατζέντα, πέρα από τα διμερή ζητήματα. Οι σημερινές μας συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις εμπορικές και αμυντικές μας σχέσεις. Όπως γνωρίζετε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της χώρας μας. Είμαστε αποφασισμένοι να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών αρχικά σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια και στη συνέχεια σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε περαιτέρω τις οικονομικές μας σχέσεις. Οι αρμόδιοι θεσμοί και οργανισμοί μας λαμβάνουν πολλά μέτρα, μεταξύ των οποίων και η επικαιροποίηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Εξετάζουμε επίσης ευκαιρίες κοινών επενδύσεων σε τρίτες χώρες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Είμαστε επίσης πολύ χαρούμενοι που τόσοι πολλοί Βρετανοί πολίτες θεωρούν την Τουρκία δεύτερη πατρίδα τους» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Επιπλέον, μετά τις υπογραφές στη σύμβαση με το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ έκανε λόγο
για συμφωνία απόκτησης άλλων 24 Eurofighter από Κατάρ (12) και Ομάν (12), ενώ πρόσθεσε πως τα αεροσκάφη θα ξεκινήσουν να φτάνουν στη χώρα από τη Βρετανία στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο αγγλόγλωσσος ενημερωτικός δικτυακός τόπος Middle East Eye είχε  αναφέρει πως ο Στάρμερ έστειλε στην Άγκυρα πριν από την άφιξή του δύο Eurofighter, χωρίς να διευκρινίζει αν τα αεροσκάφη αυτά θα μείνουν στην Τουρκία ή ήταν απλώς μία συμβολική κίνηση εκ μέρους του Βρετανού πρωθυπουργού.


Η Τουρκία είχε ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Το Λονδίνο ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Τουρκίας για την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων στην πώληση των μαχητικών.



