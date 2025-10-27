Συμφωνία Τουρκίας - Βρετανίας για την προμήθεια 20 Eurofighter - Στα 10,74 δισ. δολάρια η αξία του deal

I've just agreed a deal with Türkiye to secure 20,000 British jobs across the UK. pic.twitter.com/n9wCYL7rRj — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 27, 2025

Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşması resmen imzalandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışını kapsayan anlaşmaya imza attı.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar ve Umman'dan 12'şer,… pic.twitter.com/rJZudek7cz — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) October 27, 2025

Οι υπογραφές της σύμβασης για την προμήθειαστην Τουρκία, ήταν το βασικό θέμα στη συνάντηση τουμε τονστην Κωνσταντινούπολη.Την οριστικοποίηση του deal (στα, σύμφωνα με το Al Arabiya), που κυνηγούσε εδώ και πολύ καιρό η Άγκυρα, γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του, ενώ ο ίδιος οπρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφτηκε την τουρκική αεροναυπηγική βιομηχανία, όπου κατασκευάζονται τα τουρκικά μαχητικά KAAN, γνωστοποίησε πως με το deal που υπογράφηκε, εξασφάλισεγια τους συμπατριώτες του.Ο Βρετανός υπουργός Άμυναςπου συνοδεύει τον Βρετανό πρωθυπουργό στην Άγκυρα, έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη εξαγωγή μαχητικών αεροσκαφών σε μια γενιά», προσθέτοντας ότι η συμφωνία «θα κρατήσει τις γραμμές παραγωγής του Typhoon ενεργές για χρόνια» και «θα ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη περιοχή».Η κατανομή παραγωγής προβλέπει ότι περίπου τοκάθε αεροσκάφους θα κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το υπόλοιπο να προέρχεται από τις χώρες-εταίρους του προγράμματος«Υπογράψαμε παρουσία σας τη δήλωση συνεργασίας για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter. Θεωρούμε αυτή τη συμφωνία ως ένα νέο ορόσημο της σχέσης μας» είπε στις δηλώσεις του, μετά τη συνάντηση με τον Στάρμερ, ο Ερντογάν.«Ως στρατηγικοί εταίροι και σύμμαχοι, διατηρούμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας μαζί για πολλά θέματα που απασχολούν τη διεθνή ατζέντα, πέρα από τα διμερή ζητήματα. Οι σημερινές μας συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις εμπορικές και αμυντικές μας σχέσεις. Όπως γνωρίζετε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της χώρας μας. Είμαστε αποφασισμένοι να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών αρχικά σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια και στη συνέχεια σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε περαιτέρω τις οικονομικές μας σχέσεις. Οι αρμόδιοι θεσμοί και οργανισμοί μας λαμβάνουν πολλά μέτρα, μεταξύ των οποίων και η επικαιροποίηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Εξετάζουμε επίσης ευκαιρίες κοινών επενδύσεων σε τρίτες χώρες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Είμαστε επίσης πολύ χαρούμενοι που τόσοι πολλοί Βρετανοί πολίτες θεωρούν την Τουρκία δεύτερη πατρίδα τους» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan: Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. pic.twitter.com/LjOBm5xbh3 — AK Parti (@Akparti) October 27, 2025

Ο αγγλόγλωσσος ενημερωτικός δικτυακός τόπος

είχε αναφέρει πως ο Στάρμερ έστειλε στην Άγκυρα πριν από την άφιξή του δύο

αν τα αεροσκάφη αυτά θα μείνουν στην Τουρκία ή ήταν απλώς μία συμβολική κίνηση εκ μέρους του Βρετανού πρωθυπουργού.





Επιπλέον, μετά τις υπογραφές στη σύμβαση με το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας,έκανε λόγογια συμφωνία απόκτησης άλλωναπόκαι, χωρίς να διευκρινίζει