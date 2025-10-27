Κλειστά στόματα για το ματωμένο γλέντι στην Κίσσαμο - Οι δύο άνδρες είχαν καυγαδίσει πριν από λίγες μέρες, φόβοι για βεντέτα
Προσπαθούν να πείσουν τον δράση να παραδοθεί - Δεν μιλάει κανείς από το χωριό στην αστυνομία - Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ξυλοδαρμούς, ενώ είχε κατηγορηθεί και για εγκατάλειψη αδέσποτων - Τι δήλωσε ο Νίκος Ζωιδάκης που τραγουδούσε στο γλέντι που έγινε το φονικό
Στην γιορτή του κάστανου στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά της Κρήτη το κέφι είχε ανάψει υπό τις μουσικές του Νίκου Ζωιδάκη.
Καθώς χόρευε ένας 52χρονος στο κέντρο της... πίστας, ο 23χρονος δράστης τον πλησίασε και τον πυροβόλησε τρεις φορές στο στήθος με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Το ανθρωποκυνηγητό για την εύρεση του δράστη είναι σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές είναι σε διαρκή επικοινωνία με την οικογένεια του θύματος για να αποτραπεί το ενδεχόμενο της βεντέτας.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία επικοινωνεί και με την οικογένεια του δράστη προκειμένου να πεισθεί ο 23χρονος να παραδοθεί, κάτι που ενδέχεται να συμβεί εντός των επόμενων ωρών. Κάτοικοι του χωριού δήλωσαν στην ΕΡΤ πως η Αστυνομία «βρήκε στόματα κλειστά», καθώς επικρατεί φόβος για τυχόν αντεκδικήσεις.
Ο 23χρονος δράστης σύμφωνα με την ΕΡΤ είχε διαφορές με τον 52χρονο, τον οποίο πυροβόλησε τρεις φορές μπροστά στα έκπληκτα μάτια δεκάδων ανθρώπων που γλεντούσαν στο κέντρο του χωριού. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες το θύμα και ο δράστης είχαν καυγαδίσει και ο 52χρονος είχε χτυπήσει τον 23χρονο. Ο 52χρονος από το Έλος Κισσάμου γιόρταζε χθες την ονομαστική του εορτή.
Μετά τους πυροβολισμούς στην γιορτή του κάστανου, επικράτησε πανικός με τον δράστη να τρέπεται σε φυγή, ενώ ένας γιατρός και ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα.
Η ΕΡΤ αναφέρει πως το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε καβγάδες και ξυλοδαρμούς, ενώ είχε κατηγορηθεί και για εγκατάλειψη αδέσποτων ζώων.
Συγκλονισμένος με την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου στη γιορτή Κάστανου δήλωσε ο γνωστός κρητικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης ο οποίος διασκέδαζε τον κόσμο στην γιορτή του κάστανου στο Έλος Κισσάμου..
Μιλώντας στο patris.gr επεσήμανε πως η άγρια δολοφονία σημειώθηκε μετά το τέλος του γλεντιού. «Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Ζωιδάκης. «Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό».
Συγκλονισμένος ο Νίκος Ζωιδάκης
Μιλώντας στο patris.gr επεσήμανε πως η άγρια δολοφονία σημειώθηκε μετά το τέλος του γλεντιού. «Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Ζωιδάκης. «Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό».
Ο Νίκος Ζωιδάκης με την ομάδα του ανέβηκαν στο πάλκο της γιορτής Κάστανου στη 1 το μεσημέρι και κάθισαν μέχρι τις 19:00 το απόγευμα.
«Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη», τόνισε μιλώντας στο patris.gr, ο κ. Ζωιδάκης.
