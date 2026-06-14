Χαλκιδική: «Πολύ επιεικείς οι ποινές», λέει ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών καταδίκασε σε ισόβια και επιπλέον 8 χρόνια τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ – Με ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι το Εφετείο οι ποινές για τους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενος

Γιάννη Καμπαΐλή, που σκοτώθηκε το 2024, σε δυστύχημα στο Χαλκιδική, μία ημέρα αφότου το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών καταδίκασε τους 4 κατηγορούμενους.



Ο κ. Καμπαϊλής, μιλώντας στην ΕΡΤ για τον προσωπικό του αγώνα, καθώς και σε όσα τον περιμένουν, ενόψει και του εφετείου, με το δικό του μέλημα να είναι «να τηρηθούν οι καθείρξεις και να οδηγηθούν και οι υπόλοιποι στη φυλακή».







Τον επόμενο μήνα, ξεκινά μια άλλη μεγάλη δίκη, με 11 κατηγορουμένους του δήμου, που όπως είπε, δεν είχαν φροντίσει να κλείσει το λούνα παρκ.



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Οι ποινές

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών ανακοίνωσε ότι για το δυστύχημα, που έγινε τον Αύγουστο του 2024, επιβάλλει στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ του Πευκοχωρίου ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον οκτώ έτη.



Κλείσιμο μηχανολόγος – μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος – παιχνιδιού που σημειώθηκε το δυστύχημα. Η έφεσή του έχει έως το εφετείο ανασταλτικό αποτέλεσμα, ενώ του επιβλήθηκαν οι όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματικής εγγύησης 200.000 ευρώ.



Ένοχοι κρίθηκαν για την ίδια υπόθεση και οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι, η σύζυγός του ιδιοκτήτη (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης) και ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance». Στην πρώτη αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας και της επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών. Στον χειριστή του μοιραίου μηχανήματος αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και του συνολική επιβλήθηκε ποινή έξι ετών.





Οι ποινές που επιβλήθηκαν και στους δύο αποφασίστηκε να έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό και έτσι αφέθηκαν ελεύθεροι έως το Εφετείο, όπως και ο μηχανολόγος - μηχανικός.



Η εισαγγελική πρόταση

«Δικαίωση δεν υπάρχει ποτέ όταν χάνεται ένα μέλος της οικογένειας και μάλιστα όταν πρόκειται για παιδί», λέει ο πατέρας του 19χρονουπου σκοτώθηκε το 2024, σε δυστύχημα στο λούνα παρκ στημία ημέρα αφότου το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών καταδίκασε τους 4 κατηγορούμενους.Ο κ.μιλώντας στην ΕΡΤ για τον προσωπικό του αγώνα, καθώς και σε όσα τον περιμένουν, ενόψει και του εφετείου, με το δικό του μέλημα να είναι «να τηρηθούν οι καθείρξεις και να οδηγηθούν και οι υπόλοιποι στη φυλακή».«Η τιμωρία και οι ποινές ήταν πολύ επιεικείς» τόνισε, αν και ευχαρίστησε το δικαστήριο. Ο κ. Καμπαϊλής κατηγόρησε τον δήμο Κασσάνδρας ότι γνώριζε ότι η επιχείριση διαθέτει έγγραφα και αδειοδοτήσεις. «Ήταν θεματοφύλακας ο δήμος, ήταν υποχρεωμένο να κλείσει το λούνα παρκ. Υπάρχουν νόμοι, δεν υπήρξε η επιτήρησή τους, το λούνα παρκ λειτουργούσε χωρίς καμία άδεια, χωρίς κανένα πιστοποιητικό».Τον επόμενο μήνα, ξεκινά μια άλλη μεγάλη δίκη, με 11 κατηγορουμένους του δήμου, που όπως είπε, δεν είχαν φροντίσει να κλείσει το λούνα παρκ.Τοανακοίνωσε ότι για το δυστύχημα, που έγινε τον Αύγουστο του 2024, επιβάλλει στοντου λούνα παρκ τουποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον οκτώ έτη.Σε συνολική ποινή κάθειρξης 13 ετών για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα καταδικάστηκε και ο κατηγορούμενοςπου είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος – παιχνιδιού που σημειώθηκε το δυστύχημα. Η έφεσή του έχει έως το εφετείο ανασταλτικό αποτέλεσμα, ενώ του επιβλήθηκαν οι όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματικής εγγύησης 200.000 ευρώ.Ένοχοι κρίθηκαν για την ίδια υπόθεση και οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι, η(ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης) και ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance». Στην πρώτη αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας και της επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών. Στον χειριστή του μοιραίου μηχανήματος αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και του συνολική επιβλήθηκε ποινή έξι ετών.Οι ποινές που επιβλήθηκαν και στους δύο αποφασίστηκε να έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό και έτσι αφέθηκαν ελεύθεροι έως το Εφετείο, όπως και ο μηχανολόγος - μηχανικός.

Σημειώνεται ότι η απόφαση του δικαστηρίου έρχεται μετά πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν μάρτυρες, αξιολογήθηκε το αποδεικτικό υλικό και αναπτύχθηκαν οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.



Στην πρότασή της η εισαγγελική λειτουργός είχε αναφέρει στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι το Crazy Dance βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς, σε έκταση που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά ακατάλληλο για λειτουργία.



Όπως είχε επισημάνει, επρόκειτο για ιδιοκατασκευή, χωρίς πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. Η ίδια ανέφερε ότι η θραύση ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης- ανεξαρτήτως βάρους ή ταχύτητας, κι ότι η μόνη ασφαλής λύση θα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού.