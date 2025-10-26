Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Τζόκερ 26/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν τυχεροί.
Τζακ ποτ είχαμε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στην κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε πάνω από 1 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι 2, 4, 10, 27, 45 και τζόκερ το 16.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
