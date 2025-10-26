Τζόκερ 26/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν

Τζακ ποτ είχαμε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στην κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε πάνω από 1 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι 2, 4, 10, 27, 45 και τζόκερ το 16.Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν τυχεροί.