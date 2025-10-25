Οι γυναίκες δήμαρχοι της χώρας ενώνουν τις φωνές τους για τον καρκίνο του μαστού - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Καρκίνος του Μαστού Ίλιον

Οι γυναίκες δήμαρχοι της χώρας ενώνουν τις φωνές τους για τον καρκίνο του μαστού - Δείτε βίντεο

Μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης, της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας, στήριξης και δύναμης προς όλες τις γυναίκες

Οι γυναίκες δήμαρχοι της χώρας ενώνουν τις φωνές τους για τον καρκίνο του μαστού - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, ξεκίνησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καμπάνια ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή των γυναικών δημάρχων της χώρας, που ενώνουν τις φωνές τους για να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ζωής και πρόληψης.

Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του βίντεο είχε ο Δήμος Ιλίου.

Δείτε το σποτ:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ


Η δήμαρχος Ανδριάνα Αλεβίζου στην ανάρτησή της αναφέρει:

«Οι γυναίκες δήμαρχοι της χώρας ενώνουμε τις φωνές μας για να στείλουμε ένα μήνυμα ζωής: ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Ότι ο τακτικός έλεγχος είναι η πιο δυνατή μας ασπίδα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, ας μιλήσουμε ανοιχτά, ας ενημερωθούμε, ας στηρίξουμε η μία την άλλη. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατές. Ευχαριστώ θερμά τις συναδέλφους Δημάρχους που ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν στην πρωτοβουλία αυτή»


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Διονύσης Σαββόπουλος: Μελωδίες και χειροκροτήματα στο τελευταίο «αντίο» - Ένας αποχαιρετισμός σαν τις «γιορτές» που τόσο αγαπούσε - Βίντεο και φωτογραφίες

Με χτυπούσε χωρίς να σταματά, ήταν το πιο τρομακτικό βράδυ της ζωής μου, λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button

Σφραγίζεται το κατάστημα όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι - Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, λέει ο Δούκας
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης