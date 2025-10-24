Βίντεο: Στα ροζ «ντύθηκε» το δημαρχείο της Αθήνας για τον καρκίνο του μαστού - «Είναι σεβαστός, αλλά δεν είναι πια επάρατος»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σημείωσε ότι ο καρκίνος του μαστού και προλαμβάνεται με έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπισή του είναι πάρα πολύ καλή