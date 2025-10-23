13χρονος έκλεψε 7.000 ευρώ από το σπίτι της γιαγιάς του στη Λέσβο
13χρονος έκλεψε 7.000 ευρώ από το σπίτι της γιαγιάς του στη Λέσβο

Σε βάρος του 13χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής

Απίστευτο περιστατικό στη Δυτική Λέσβο, καθώς οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν έναν 13χρονο ανήλικο ως το άτομο που έκλεψε 7.000 ευρώ από την γιαγιά του.

Μετά από έρευνα του αστυνομικού τμήματος Ερεσού - Αντίσσης, προέκυψε ότι ο το παιδί άρπαξε από το σπίτι της γιαγιάς του τουλάχιστον 7.000 ευρώ μετρητά, σύμφωνα με το lesvosnews.net.

Οι αστυνομικοί, μετά από μεθοδική έρευνα, κατάφεραν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν 6.050 ευρώ, τα οποία φαίνεται να αποτελούν μέρος του κλεμμένου ποσού.

Σε βάρος του 13χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής, η οποία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για το κύμα παραβατικότητας ανηλίκων.

Το αστυνομικό τμήμα Ερεσού - Αντίσσης συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθεί αν ο ανήλικος ενήργησε μόνος του ή με τη βοήθεια άλλων προσώπων.

