Πατέρας στην Ήπειρο έδωσε το νεφρό του για να σωθεί ο 31χρονος γιος του
Ο δότης έχει πάρει εξιτήριο ενώ η κατάσταση του λήπτη είναι εξαιρετική, με το μόσχευμα να λειτουργεί πλήρως
Σε μια πράξη ανιδιοτελούς αγάπης προχώρησε ένας πατέρας στην Ήπειρο ο οποίος πρόσφερε τον νεφρό του για να χαρίσει ζωή στον 31χρονο γιο του.
Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μαζί με μία ακόμη επιτυχημένη επέμβαση μεταμόσχευσης νεφρού από αποβιώσαντα δότη σε 28χρονη γυναίκα.
Η νεφρεκτομή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με τεχνική ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (λαπαροσκοπική νεφρεκτομή), από τα στελέχη της τοπικής μονάδας μεταμοσχεύσεων.
Στη διαδικασία συμμετείχε και ο κ. Πρόδρομος Λαφτσίδης, έμπειρος και εξειδικευμένος χειρουργός μεταμοσχεύσεων, Διευθυντής της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Royal Free Hospital του Λονδίνου, ο οποίος παρείχε καθοριστική υποστήριξη.
Η μετεγχειρητική πορεία τόσο του πατέρα όσο και των δύο ληπτών εξελίχθηκε ομαλά και χωρίς επιπλοκές. Ο δότης έχει ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ η κατάσταση των δύο ασθενών είναι εξαιρετική, με τα μοσχεύματα να λειτουργούν πλήρως.
Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια στον πατέρα-δότη για το «μεγαλείο ψυχής» που επέδειξε, αλλά και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των εμπλεκόμενων κλινικών – της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, της Χειρουργικής, Νεφρολογικής και Αναισθησιολογικής Κλινικής, καθώς και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του Χειρουργείου – για την άρτια επιστημονική δουλειά και την αφοσίωση στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
