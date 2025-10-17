Πήρε αναρρωτική, είπε στην έγκυο σύζυγό του πως πάει στη δουλειά και έπεσε από τον Πύργο Απόλλων ο 44χρονος
Ο 44χρονος που εργαζόταν ως τεχνικός σε νοσοκομείο θα γινόταν πατέρας σε λίγες ημέρες αφού η σύζυγός του βρίσκεται στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της
Νέα στοιχεία βλέπουν το φως για την υπόθεση του 44χρονου που έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων στους Αμπελόκηπους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr ο άνδρας εργαζόταν σε νοσοκομείο ως τεχνικός και την Πέμπτη είχε ζητήσει αναρρωτική άδεια από τον διευθυντή του. Σήμερα, Παρασκευή, ο 44χρονος είπε στην έγκυο σύζυγό του πως θα πάει για δουλειά, αλλά βρέθηκε στο εστιατόριο του Πύργου Απόλλων και έπεσε στο κενό.
Ο διευθυντής του ανέφερε πως είχε αγχωθεί για την προαγωγή του, ενώ το συγγενείς του υποστήριζαν πως δεν γνώριζαν για το αν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, ωστόσο ο άνδρας είχε επισκεφτεί και την Πέμπτη τον χώρο του που βρίσκεται το εστιατόριο, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 44χρονος δεν μιλούσε στο τηλέφωνο πριν πέσει από τον 24ο όροφο του πύργου.
Σημειώνεται πως λίγα δευτερόλεπτα πριν την πτώση, ο υπεύθυνος του καταστήματος αντιλήφθηκε την κίνηση του 44χρονου για να πέσει στο κενό και έτρεξε προς το μέρος του, ωστόσο δεν πρόλαβε να τον συγκρατήσει.
Στο μεταξύ, ο 44χρονος θα γινόταν για δεύτερη φορά πατέρας σε λίγες ημέρες αφού η σύζυγός του βρίσκεται στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της. Το ζευγάρι είχε ήδη αποκτήσει ένα παιδάκι που σήμερα είναι 2,5 ετών.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την οδό, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι απλώς επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.
«Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»Ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας σημείωσε ότι «ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο».
