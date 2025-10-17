Πήρε αναρρωτική, είπε στην έγκυο σύζυγό του πως πάει στη δουλειά και έπεσε από τον Πύργο Απόλλων ο 44χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr ο άνδρας

«Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»

Ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας σημείωσε ότι «ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο».