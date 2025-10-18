Το «χαρέμι» του Πούτιν: Η καθαρίστρια των 78 εκατομμυρίων, η Ολυμπιονίκης ερωμένη και οι αποκαλύψεις για τη μυστική ζωή του

Νέο βιβλίο Ρώσων ερευνητών δημοσιογράφων ρίχνει φως στις φημολογούμενες ερωτικές σχέσεις του Πούτιν, στις περιουσίες που φέρονται να απέκτησαν και στην προσπάθεια του Κρεμλίνου να κρατήσει την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας