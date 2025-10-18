Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας με πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις ανέμους — Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές

Επιστροφή της ηλιοφάνειας από το τέλος της εβδομάδας

Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις της Παρασκευή

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Ο καιρός τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Από την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Παρ’ όλα αυτά, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η εποχική αστάθεια θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών βροχών.Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε ορεινά και επικίνδυνα σημεία και να παρακολουθούν τις τακτικές ενημερώσεις της ΕΜΥ.Στα δυτικά και κυρίως σε τμήματα της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας εντοπίζονται οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις της Παρασκευής 17/10 έως τις 19:40 το απόγευμα.Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 19:40, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα έχει καταγραφεί στο Ζωτικό Ιωαννίνων και είναι ίσο με 72,6 χιλιοστά.O καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 11 έως 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 13 έως 24 με 25, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 11 έως 23 με 24 και στην Κρήτη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα ανατολικά νότιοι και βαθμιαία δυτικοί με εντάσεις 2 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ.Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Oι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με λίγες σποραδικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο.Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.Στα κεντρικά και τα νότια άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα νότια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ βαθμιαία θα στραφούν και εκεί σε βόρειους με την ίδια ένταση. Το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση τόσο στα δυτικά όσο και στα νοτιοανατολικά.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.