Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας με πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις ανέμους — Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές
Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας με πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις ανέμους — Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές
Το μεγαλύτερο ύψος βροχής χθες καταγράφηκε στο Ζωτικό Ιωαννίνων - Επιστροφή της ηλιοφάνειας από το τέλος της εβδομάδας
Στην επιστροφή της φθινοπωρινής αστάθειας, η χώρα μας ετοιμάζεται να δεχτεί δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το πρώτο αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο και να διατηρηθεί έως και τη Δευτέρα, ενώ ένα δεύτερο κύμα φαίνεται πως θα επηρεάσει κυρίως την περίοδο Τετάρτη–Πέμπτη, σύμφωνα με προβλέψεις μετεωρολόγων.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά χθες μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο, ωστόσο σήμερα θα υπάρξει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο.
Στην εξέλιξη του καιρού περιμένουμε άλλα δυο κύματα:
Το πρώτο ξεκινά από την Κυριακή έως τη Δευτέρα και επηρεάζει πολλές περιοχές.
Το δεύτερο Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια για να έχουμε βελτίωση προς Αγίου Δημητρίου.
Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω απο την κανονικές για την εποχή τιμές (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου βλέπετε...)
Στην Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές στα βόρεια και ανατολικά προάστια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, έως 6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, κυρίως κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.
Το πρώτο κύμα θα συνοδευτεί από πτώση της θερμοκρασίας κατά 2-3 βαθμούς και παροδικά ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, χωρίς όμως να έχει μεγάλη διάρκεια.
Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν τοπικά από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Η αστάθεια εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης, με σταδιακή βελτίωση από την Παρασκευή.
🎯ΤΥΠΙΚΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 17, 2025
✅ Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο ο δορυφόρος της @Jaxa κατέγραψε πάνω απο 100mm το τελευταίο 24ωρο . To κυμα κακοκαιρίας υποχωρεί το βράδυ και αύριο θα επικρατήσει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά και το… pic.twitter.com/RvSsjAksEI
Πρώτο μέτωπο: Βροχές και καταιγίδες Κυριακή – ΔευτέραΗ πρώτη μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει από τα δυτικά και βόρεια την Κυριακή, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας σταδιακά τη Θεσσαλία και τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας.
Επιστροφή της ηλιοφάνειας από το τέλος της εβδομάδαςΑπό την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Παρ’ όλα αυτά, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η εποχική αστάθεια θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών βροχών.
Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε ορεινά και επικίνδυνα σημεία και να παρακολουθούν τις τακτικές ενημερώσεις της ΕΜΥ.
Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις της ΠαρασκευήΣτα δυτικά και κυρίως σε τμήματα της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας εντοπίζονται οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις της Παρασκευής 17/10 έως τις 19:40 το απόγευμα.
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 19:40, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα έχει καταγραφεί στο Ζωτικό Ιωαννίνων και είναι ίσο με 72,6 χιλιοστά.
Ο καιρός σήμεραO καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 11 έως 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 13 έως 24 με 25, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 11 έως 23 με 24 και στην Κρήτη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα ανατολικά νότιοι και βαθμιαία δυτικοί με εντάσεις 2 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Oι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.
Ο καιρός την Κυριακή 19 ΟκτωβρίουΣτην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με λίγες σποραδικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός τη Δευτέρα 20 ΟκτωβρίουΣτα κεντρικά και τα νότια άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα νότια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ βαθμιαία θα στραφούν και εκεί σε βόρειους με την ίδια ένταση. Το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση τόσο στα δυτικά όσο και στα νοτιοανατολικά.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.
