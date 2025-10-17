Το σενάριο ο άνδρας που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων να είχε προσχεδιάσει τη βουτιά στο κενό εξετάζουν οι Αρχές
Το σενάριο ο άνδρας που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων να είχε προσχεδιάσει τη βουτιά στο κενό εξετάζουν οι Αρχές
Τα στοιχεία δείχνουν πως ο άνδρας είχε προσχεδιάσει την πράξη του - Είχε επισκεφτεί μία ημέρα πριν κατάστημα στον Πύργο Απόλλων - Θα αποκτούσε το δεύτερο παιδί του από μέρα σε μέρα
Μία τραγωδία που συγκλονίζει εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους, με τον 44χρονο άνδρα, ο οποίος λίγες μέρες πριν γεννηθεί το δεύτερο παιδί του, έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων, βάζοντας τέλος στη ζωή του μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, όλα δείχνουν πως ο άνδρας είχε προσχεδιάσει την πράξη του. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχε επισκεφθεί το ίδιο κατάστημα που λειτουργεί στο κτίριο, όπως εκτιμάται για να «δει τον χώρο», να παρατηρήσει τη διάταξη και την απόσταση από το στηθαίο. Όπως περιγράφουν άνθρωποι που τον είδαν, κάθισε μόνος του, ήπιε καφέ χωρίς να μιλήσει σε κανέναν και αποχώρησε διακριτικά.
Κατά την πρώτη επίσκεψη πέρασε απαρατήρητος. Σήμερα, μια μέρα μετά, ο 44χρονος επέστρεψε. Κάθισε πάλι μόνος του, σε ένα τραπέζι κοντά στα τζάμια, παρήγγειλε έναν καφέ και ένα μπέργκερ. Φαινόταν ήρεμος, απόλυτα συγκεντρωμένος, σχεδόν αποστασιοποιημένος από τον κόσμο γύρω.
Μάρτυρες αναφέρουν ότι έτρωγε αργά, κοιτάζοντας για ώρα προς τον ορίζοντα, χωρίς να μιλά. Κάποια στιγμή, αφού πλήρωσε τον λογαριασμό του, σηκώθηκε από το τραπέζι, προχώρησε προς την άκρη του μπαλκονιού, ανάμεσα σε ανυποψίαστους θαμώνες που απολάμβαναν το μεσημεριανό τους. Στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα κοιτάζοντας κάτω και πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει, πήδηξε στο κενό.
Οι πελάτες και οι εργαζόμενοι πάγωσαν, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί φωνάζοντας ταυτόχρονα για βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, αλλά ο 44χρονος ήταν ήδη νεκρός. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν τον νεαρό άνδρα στο απονενοημένο διάβημα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό αν άφησε κάποιο σημείωμα ή μήνυμα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό πτώσης ανθρώπου από τον συγκεκριμένο πύργο. Οι υπεύθυνοι του χώρου φέρεται να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας περίμενε το δεύτερο παιδί του, καθώς η σύζυγός του αναμένεται να γεννήσει από μέρα σε μέρα. Ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας σημείωσε ότι «ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο».
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, όλα δείχνουν πως ο άνδρας είχε προσχεδιάσει την πράξη του. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχε επισκεφθεί το ίδιο κατάστημα που λειτουργεί στο κτίριο, όπως εκτιμάται για να «δει τον χώρο», να παρατηρήσει τη διάταξη και την απόσταση από το στηθαίο. Όπως περιγράφουν άνθρωποι που τον είδαν, κάθισε μόνος του, ήπιε καφέ χωρίς να μιλήσει σε κανέναν και αποχώρησε διακριτικά.
Κατά την πρώτη επίσκεψη πέρασε απαρατήρητος. Σήμερα, μια μέρα μετά, ο 44χρονος επέστρεψε. Κάθισε πάλι μόνος του, σε ένα τραπέζι κοντά στα τζάμια, παρήγγειλε έναν καφέ και ένα μπέργκερ. Φαινόταν ήρεμος, απόλυτα συγκεντρωμένος, σχεδόν αποστασιοποιημένος από τον κόσμο γύρω.
Μάρτυρες αναφέρουν ότι έτρωγε αργά, κοιτάζοντας για ώρα προς τον ορίζοντα, χωρίς να μιλά. Κάποια στιγμή, αφού πλήρωσε τον λογαριασμό του, σηκώθηκε από το τραπέζι, προχώρησε προς την άκρη του μπαλκονιού, ανάμεσα σε ανυποψίαστους θαμώνες που απολάμβαναν το μεσημεριανό τους. Στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα κοιτάζοντας κάτω και πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει, πήδηξε στο κενό.
Οι πελάτες και οι εργαζόμενοι πάγωσαν, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί φωνάζοντας ταυτόχρονα για βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, αλλά ο 44χρονος ήταν ήδη νεκρός. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν τον νεαρό άνδρα στο απονενοημένο διάβημα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό αν άφησε κάποιο σημείωμα ή μήνυμα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό πτώσης ανθρώπου από τον συγκεκριμένο πύργο. Οι υπεύθυνοι του χώρου φέρεται να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας περίμενε το δεύτερο παιδί του, καθώς η σύζυγός του αναμένεται να γεννήσει από μέρα σε μέρα. Ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας σημείωσε ότι «ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο».
Περίμενε το δεύτερο παιδί του
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα