Βίντεο: Ξυλοδαρμός μαθητών σε προαύλιο στην Κέρκυρα, συμμαθητές πέταξαν και σκούπα
Οι συμμαθητές των δύο αγοριών ζητωκραύγαζαν ενώ πήγε να τους χωρίσει ένας εκπαιδευτικός και εκσφενδονίστηκε μια σκούπα από τους συγκεντρωμένους - Είναι μια αψυχολόγητη κίνηση κάποιων παιδιών να λένε για να δούμε ποιος είναι πιο δυνατός, δήλωσε η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας
Σε ρινγκ μετατράπηκε προαύλιο Λυκείου στην Κέρκυρα όταν μαθητές πιάστηκαν στα χέρια. Συμμαθητές τους βιντεοσκοπούσαν το σκηνικό βίας και επευφημούσαν.
Στο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, μαθητές ακούγονται να φωνάζουν «μπουνιά, μπουνιά» ενώ οι δύο νεαροί έχουν πιαστεί στα χέρια. Μάλιστα, ένας καθηγητής επιχειρεί να τους χωρίσει και από τον… όχλο πέταξαν μια σκούπα.
Η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας Ελένη Βουσουλίνου δηλώνει: «δεν ήταν bullying. Είναι μια αψυχολόγητη κίνηση κάποιων παιδιών να λένε για να δούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Δεν τραυματίστηκε κανένας καθηγητής. Έτρεξε αμέσως. Του πέφτουν τα γυαλιά, τα σηκώνει και αυτό έδειξε ότι πήγε να τραυματιστεί ίσως κλπ».
