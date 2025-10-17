Βίντεο: Ξυλοδαρμός μαθητών σε προαύλιο στην Κέρκυρα, συμμαθητές πέταξαν και σκούπα

Οι συμμαθητές των δύο αγοριών ζητωκραύγαζαν ενώ πήγε να τους χωρίσει ένας εκπαιδευτικός και εκσφενδονίστηκε μια σκούπα από τους συγκεντρωμένους - Είναι μια αψυχολόγητη κίνηση κάποιων παιδιών να λένε για να δούμε ποιος είναι πιο δυνατός, δήλωσε η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας