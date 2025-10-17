Κιάτο: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες - ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό
Κιάτο: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες - ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό

Τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τη σύγκρουση Ι.Χ με φορτηγό στην περιοχή Αρκούδα του Κιάτου

Κιάτο: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες - ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Κιάτο, στην περιοχή Αρκούδα, το μεσημέρι της Παρασκευής(17/10) στις 12:00, όταν Ι.Χ αυτοκίνητο που επέβαιναν τρία άτομα, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με φορτηγό.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, αμέσως μετά την πρόσκρουση, πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες του Ι.Χ. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Η τροχαία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. 

Σοβαρό τροχαίο στο Κιάτο


