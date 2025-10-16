Απαγορεύτηκε από την ΕΛΑΣ συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Σινουάρ της Χαμάς

στρατιωτικού ηγέτη της Χαμάς,

στη Γάζα προχώρησε η Αστυνομία.

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και της Βουλής, έπειτα από την απόφαση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για απαγόρευση συγκεντρώσεων.



