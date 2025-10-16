Απαγορεύτηκε από την ΕΛΑΣ συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Σινουάρ της Χαμάς
Απαγορεύτηκε από την ΕΛΑΣ συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Σινουάρ της Χαμάς
Η ΕΛΑΣ επικαλέστηκε σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων - Ποιοι θα συμμετείχαν - Δείτε βίντεο
Στην απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα που προγραμμάτιζαν συλλογικότητες υπέρ της Παλαιστίνης για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ στη Γάζα προχώρησε η Αστυνομία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τις 8 το βράδυ της Πέμπτης στην Πλατεία Συντάγματος από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» και «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας».
Επιπλέον, αποφασίστηκε κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση σχετική με την συγκεκριμένη συγκέντρωση, από τις 17:00 της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου έως και τις 06:00 της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Αλεξάνδρου – Λ. Βασ. Σοφίας – Πλουτάρχου – Πατριάρχου Ιωακείμ – Σκουφά – Λυκαβηττού – Αμερικής – Κολοκοτρώνη – Βορέου – Αθηνάς – Ερμού – Πλ. Μοναστηρακίου – Μητροπόλεως – Φιλελλήνων – Λ. Βασ. Αμαλίας – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.
Η απαγόρευση επεβλήθη από την Αστυνομία, καθώς από την διεξαγωγή τους επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή.
Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και της Βουλής, έπειτα από την απόφαση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για απαγόρευση συγκεντρώσεων.
Δείτε βίντεο
