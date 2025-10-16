Σε Ζάκυνθο και Κάτω Αχαΐα συνέλαβαν τους ληστές κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα - Είχαν πουλήσει τα κλοπιμαία στην Ομόνοια
Σε Ζάκυνθο και Κάτω Αχαΐα συνέλαβαν τους ληστές κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα - Είχαν πουλήσει τα κλοπιμαία στην Ομόνοια
Εξετάζεται αν η ίδια ομάδα εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάδας
Στη σύλληψη τριών εκ των πέντε δραστών της διάρρηξης σε κοσμηματοπωλείο στην Αμαλιάδα στις 3 Οκτωβρίου προχώρησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Ήλιδας.
Όπως αναφέρει το patrisnews.com, οι τέσσερις από τους πέντε φερόμενους ως δράστες είχαν εγκατασταθεί στη Ζάκυνθο, ενώ ο πέμπτος διατηρούσε επαφές με την Κάτω Αχαΐα.
Οι δύο πρώτοι συνελήφθησαν στο νησί, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στην Αχαΐα.
Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και αξιοποιώντας στοιχεία της έρευνας, τελικός προορισμός των διαρρηκτών ήταν η Αθήνα όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, πούλησαν τα κλοπιμαία σε επιχείρηση στην Ομόνοια το πρωί της 4ης Οκτωβρίου.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δύο διαρρηκτών που διαφεύγουν, ενώ οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η ίδια ομάδα να εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάδας, μεταξύ αυτών και η διάρρηξη δευτέρου κοσμηματοπωλείου λίγες ημέρες μετά την 3η Οκτωβρίου.
Όπως αναφέρει το patrisnews.com, οι τέσσερις από τους πέντε φερόμενους ως δράστες είχαν εγκατασταθεί στη Ζάκυνθο, ενώ ο πέμπτος διατηρούσε επαφές με την Κάτω Αχαΐα.
Οι δύο πρώτοι συνελήφθησαν στο νησί, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στην Αχαΐα.
Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και αξιοποιώντας στοιχεία της έρευνας, τελικός προορισμός των διαρρηκτών ήταν η Αθήνα όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, πούλησαν τα κλοπιμαία σε επιχείρηση στην Ομόνοια το πρωί της 4ης Οκτωβρίου.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δύο διαρρηκτών που διαφεύγουν, ενώ οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η ίδια ομάδα να εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάδας, μεταξύ αυτών και η διάρρηξη δευτέρου κοσμηματοπωλείου λίγες ημέρες μετά την 3η Οκτωβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα