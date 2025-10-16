Σε Ζάκυνθο και Κάτω Αχαΐα συνέλαβαν τους ληστές κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα - Είχαν πουλήσει τα κλοπιμαία στην Ομόνοια
ΕΛΛΑΔΑ
Αμαλιάδα Διάρρηξη Κοσμηματοπωλείο Ζάκυνθος Κάτω Αχαΐα Συλλήψεις

Σε Ζάκυνθο και Κάτω Αχαΐα συνέλαβαν τους ληστές κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα - Είχαν πουλήσει τα κλοπιμαία στην Ομόνοια

Εξετάζεται αν η ίδια ομάδα εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάδας

Σε Ζάκυνθο και Κάτω Αχαΐα συνέλαβαν τους ληστές κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα - Είχαν πουλήσει τα κλοπιμαία στην Ομόνοια
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη τριών εκ των πέντε δραστών της διάρρηξης σε κοσμηματοπωλείο στην Αμαλιάδα στις 3 Οκτωβρίου προχώρησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Ήλιδας.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, οι τέσσερις από τους πέντε φερόμενους ως δράστες είχαν εγκατασταθεί στη Ζάκυνθο, ενώ ο πέμπτος διατηρούσε επαφές με την Κάτω Αχαΐα.

Οι δύο πρώτοι συνελήφθησαν στο νησί, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στην Αχαΐα.

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και αξιοποιώντας στοιχεία της έρευνας, τελικός προορισμός των διαρρηκτών ήταν η Αθήνα όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, πούλησαν τα κλοπιμαία σε επιχείρηση στην Ομόνοια το πρωί της 4ης Οκτωβρίου.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δύο διαρρηκτών που διαφεύγουν, ενώ οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η ίδια ομάδα να εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάδας, μεταξύ αυτών και η διάρρηξη δευτέρου κοσμηματοπωλείου λίγες ημέρες μετά την 3η Οκτωβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ

Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης