Αμαλιάδα: Μέσα σε ένα λεπτό «άδειασαν» το κοσμηματοπωλείο - Δείτε βίντεο
Η λεία τους, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεπερνά τις 150 χιλιάδες ευρώ
Σε σκηνές από ταινία παραπέμπει η διάρρηξη συμμορίας σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, με λεία κοσμήματα μεγάλης αξίας.
Σε βίντεο από τη στιγμή της διάρρηξης που δημοσιεύει το patrinews, φαίνεται ένα αυτοκίνητο σταματά έξω από το κατάστημα. Έδεαν το ρολό του μαγαζιού στο όχημα και το τραβούν μέχρι να σπάσει. Στη συνέχεια παραβιάζουν την πόρτα και μπαίνουν μέσα.
Οι τέσσερις μαυροφορεμένοι άνδρες που έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, κρατούν λευκές σακούλες και ρίχνουν μέσα μόνο τα χρυσά κοσμήματα του καταστήματος και πέτρες αξίας. Η δράση τους μάλιστα εντός του καταστήματος διήρκησε περίπου ένα λεπτό, με τους δράστες να αποχωρούν στη συνέχεια.
Η λεία τους, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεπερνά τις 150 χιλιάδες ευρώ.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
