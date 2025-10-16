16χρονοι λήστευαν περίπτερα στα νότια προάστια - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Οι ανήλικοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με διαδοχικά χτυπήματα σε Ηλιούπολη, Αργυρούπολη και Άλιμο
Ανήλικοι είχαν διαπράξει σειρά ληστειών σε περίπτερα και καταστήματα στις περιοχές της Ηλιούπολης, της Αργυρούπολης και του Αλίμου.
Οι δύο 16χρονοι συνελήφθησαν ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με τα Τμήματα Δημόσιας Ασφάλειας των ίδιων περιοχών.
Οι ανήλικοι δράστες, που είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα από τον Σεπτέμβριο, ενεργούσαν κυρίως τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, αναζητώντας περίπτερα ή μικρά καταστήματα σε λειτουργία. Ο ένας πλησίαζε πεζός έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με την απειλή πιστολιού ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους, εξαναγκάζοντάς τους να παραδώσουν τις εισπράξεις, ενώ ο συνεργός του παρέμενε κοντά στο σημείο, επιτηρώντας τον χώρο.
Η δράση τους χαρακτηριζόταν από θράσος και μεθοδικότητα, καθώς μέσα σε ένα βράδυ είχαν πραγματοποιήσει έως και τρεις ληστείες, ενώ δεν δίστασαν να επιτεθούν δύο φορές στο ίδιο περίπτερο σε διάστημα λίγων ημερών.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον πρώτο ανήλικο το βράδυ της περασμένης Κυριακής στην Ηλιούπολη, λίγο μετά τη διάπραξη δύο ληστειών. Στην κατοχή του βρέθηκαν 242 ευρώ, ένα αεροβόλο πιστόλι, ρούχα που φορούσε στις ληστείες και κινητό τηλέφωνο. Ο δεύτερος 16χρονος συνελήφθη το επόμενο πρωί στην ίδια περιοχή.
Σε έρευνες στα σπίτια τους, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρούχα που είχαν χρησιμοποιηθεί στις ληστείες, ένα πιστόλι–ρέπλικα και κινητά τηλέφωνα. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις ληστειών, με χαρακτηριστική την επανάληψη επιθέσεων στα ίδια σημεία και τη συνεχή δράση μέσα σε λίγες ημέρες.
Παράλληλα, συνελήφθησαν τρεις ενήλικες –οι γονείς των δύο ανηλίκων– για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε στην 2η Τακτική Ανακρίτρια, διατάσσοντας τη διατήρηση της κράτησής τους.
