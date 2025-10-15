Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια
Από την έρευνα στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι τύπου ρέπλικα, καθώς και πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν για την διάπραξη των ληστειών
Εξαρθρώθηκε από τις Αρχές εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων σε περιοχές των νοτίων προαστίων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν βραδινές και πρωινές ώρες της Κυριακής και της Δευτέρας (13/10), στην περιοχή της Ηλιούπολης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, αντίστοιχα, δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 ετών, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Σημειώνεται, ότι λίγο πριν τη σύλληψή του ο ένας εκ των κατηγορουμένων είχε διαπράξει 2 ληστείες σε περίπτερα στις περιοχές της Ηλιούπολης και της Αργυρούπολης. Κατά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι έφερε ρουχισμό που είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάπραξη και άλλων ληστειών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι και το χρηματικό ποσό των 242 ευρώ που μόλις είχε αφαιρέσει.
Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση ληστειών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Ως προς τον τρόπο δράσης τους τα μέλη της συμμορίας, κινούμενα με όχημα, κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, αφού εντόπιζαν τα περίπτερα- στόχους τους, ο ένας εξ αυτών έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με την απειλή πιστολιού, ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους και τους αποσπούσε χρηματικά ποσά, τη στιγμή που ο συνεργός του κατόπτευε το χώρο έχοντας ρόλο «τσιλιαδόρου».
Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους προέβησαν σε 3 ληστείες το ίδιο βράδυ, ενώ ακόμα λήστεψαν δεύτερη φορά το ίδιο περίπτερο σε διάστημα λίγων ημερών.
Από την έρευνα στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι τύπου ρέπλικα, καθώς και πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων.
Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 7 ακόμα περιπτώσεις ληστειών σε Ηλιούπολη, Αργυρούπολη και Άλιμο. Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος των γονέων τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.
