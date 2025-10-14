Ανακαλείται τσουρέκι από τον ΕΦΕΤ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΦΕΤ Τσουρέκι Ανάκληση Τρόφιμα

Ανακαλείται τσουρέκι από τον ΕΦΕΤ

Διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου

Ανακαλείται τσουρέκι από τον ΕΦΕΤ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία «Τσουρέκι - THE COOKIE MASTERS» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 20/11/25, συσκευασίας καθαρού βάρους 480 γρ. προχώρησε ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη Ζαχάρω Ηλείας. Το προϊόν εξετάστηκε από το Α' Τμήμα, της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία, καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής

Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον πλαστικό χειρουργό που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης