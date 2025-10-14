Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Ανακαλείται τσουρέκι από τον ΕΦΕΤ
Ανακαλείται τσουρέκι από τον ΕΦΕΤ
Διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου
Σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία «Τσουρέκι - THE COOKIE MASTERS» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 20/11/25, συσκευασίας καθαρού βάρους 480 γρ. προχώρησε ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου.
Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη Ζαχάρω Ηλείας. Το προϊόν εξετάστηκε από το Α' Τμήμα, της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία, καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.
Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη Ζαχάρω Ηλείας. Το προϊόν εξετάστηκε από το Α' Τμήμα, της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία, καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής
Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον πλαστικό χειρουργό που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής
Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον πλαστικό χειρουργό που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα