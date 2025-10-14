Λεωφορεία, μετρό και ηλεκτρικός σήμερα 14/10: Τι ώρα σταματούν τα ΜΜΜ λόγω της απεργίας

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία

Κανονικά οι πτήσεις

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.Τραμ Γραμμή 7:ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.Τραμ Γραμμή 6:ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.Αναφορικά με τα τρένα και τον Προαστιακό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στηνΔεμένα θα παραμείνουν τα πλοία σε όλα τα λιμάνια της χώρας, λόγω της συμμετοχής των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και ΠΕΝΕΝ, στην απεργία από 00:01 έως 23:59 την Τρίτη.Κανονικά θα πραγματοποιηθούν όλες οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη τη συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και άλλων κλάδων στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Συνεπώς, δεν θα υπάρξουν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις πτήσεων.Στην απεργία αξίζει να σημειωθεί πως, σχετικά με τα ταξί, ο ΣΑΤΑ με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως δεν θα συμμετέχουν στην απεργία.