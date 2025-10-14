Λεωφορεία, μετρό και ηλεκτρικός σήμερα 14/10: Τι ώρα σταματούν τα ΜΜΜ λόγω της απεργίας

Στην πανελλαδική απεργία σήμερα
συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
.
Απεργία σήμερα 14/10: Πώς κινούνται τα ΜΜΜ
Το Μετρό
, ο Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και το τραμ κινούνται μεταξύ 09:00 και 17:00
, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.
Λεωφορεία
και τρόλεϊ κυκλοφορούν από τις 09:00 έως τις 21:00.
Ειδικότερα τα μέσα θα κινηθούν ως εξής:
Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3)
Από τις 9 το πρωί ως τις 17:00 το απόγευμα
θα λειτουργήσουν οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.
Αναλυτικά τα δρομολόγια:
Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):
Οι σταθμοί ανοίγουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί σταματούν:
από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,
από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,
από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,
από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.
Γραμμές 2 & 3 Μετρό:
Οι σταθμοί άνοιξαν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί αναχωρούν:
από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,
από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,
από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,
από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,
από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,
από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,
από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.
Τραμ Γραμμή 7:
ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,
ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.
Τραμ Γραμμή 6:
ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,
ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.
Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,
ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,
ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,
ο πρώτος συρμός αναχώρησε από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.
Αναφορικά με τα τρένα και τον Προαστιακό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην 24ωρη απεργία
.
Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία
Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία σε όλα τα λιμάνια της χώρας, λόγω της συμμετοχής των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και ΠΕΝΕΝ, στην απεργία από 00:01 έως 23:59 την Τρίτη.
Κανονικά οι πτήσεις
Κανονικά θα πραγματοποιηθούν όλες οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη τη συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και άλλων κλάδων στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Συνεπώς, δεν θα υπάρξουν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις πτήσεων.
Στην απεργία αξίζει να σημειωθεί πως, σχετικά με τα ταξί, ο ΣΑΤΑ με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως δεν θα συμμετέχουν στην απεργία.