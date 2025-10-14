Απεργία σήμερα 14/10: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας, πώς κινούνται τα μέσα
Κλειστό το κέντρο - Στάση εργασίας και στα ΜΜΕ
Σε απεργιακούς ρυθμούς κινείται σήμερα, 14 Οκτωβρίου, η χώρα καθώς 24ωρη απεργία έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και συνδικάτα ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή.
Απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας με αιτήματα την απόσυρση των επίμαχων ρυθμίσεων, αυξήσεις στους μισθούς και αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αναφορικά με την Αθήνα οι συγκεντρώσεις των εργαζομένων απεργών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Εργαζόμενοι του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν στις 10:00 στα Προπύλαια.
Η συγκέντρωση στην πρωτεύουσα έχει ξεκινήσει από τις 11:00 στο Σύνταγμα. Κλειστό είναι το κέντρο της Αθήνας.
Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της Αθήνας κινούνται 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ. Οι εργαζόμενοι του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομενων ΗΛΠΑΠ - ΟΣΥ συμμετέχουν στην απεργία με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00).
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Επίσης, Σωματεία της ΣΤΑΣΥ με κοινή απόφαση τους ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Μετρό, Γραμμές 2 & 3 , Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) και Τραμ 9:00 – 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.
Κανένα δρομολόγιο δε θα πραγματοποιηθεί σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, όπως ενημέρωσε η Hellenic Train λόγω της24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών.
Απεργία έχουν προκηρύξει τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία». Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων.
Με 4ωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 της Τρίτης θα συμμετάσχουν στην απεργία και οι εργαζόμενοι στον Τύπο και στα ΜΜΕ με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών και των Ενώσεων Συντακτών μέλη της (ΕΣΗΕΑ-ΕΣΗΕΜΘ-ΕΣΗΕΠΗΝ-ΕΣΗΕΘΣτΕΕ-ΕΣΠΗΤ).
Κουτσούμπας: Το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων δεν είναι η 13ωρη σκλαβιά, είναι το 7ωρο-πενθήμερο-35ωρο, πλήρη δικαιώματα για μια ζωή που τους αξίζει«Η μεγάλη συμμετοχή σήμερα στην πανεργατική απεργία και τα συλλαλητήρια δείχνει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχθούν αυτό το νομοσχέδιο-τερατούργημα και θα το βάλουν εκεί που πραγματικά αξίζει να πάει: στα σκουπίδια. Γιατί το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων δεν είναι η 13ωρη σκλαβιά, αλλά είναι το 7ωρο-πενθήμερο-35ωρο, είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι αξιοπρεπείς μισθοί, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, οι κοινωνικές παροχές , τα πλήρη δικαιώματα τους για μια ζωή που πραγματικά τους αξίζει» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην απεργιακή συγκέντρωση, σωματείων, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών στα Προπύλαια.
