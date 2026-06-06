Ανυπομονησία για τον επόμενο αγώνα και τον… Πινέδα!

Δεν θυμάμαι ποτέ να υπάρχει τόση σιγουριά πως θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν και πως η ομάδα θα είναι πανέτοιμη για τις νέες μεγαλύτερες προσκλήσεις. Και βέβαια δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα. Είναι ο τρόπος που λειτουργούν τα πράγματα. Η πρώτη μεταγραφή για την μόνη θέση της ενδεκάδας που δεν ήταν καπαρωμένη στην ενδεκάδα που κέρδισε το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ αν έπαιζε αύριο πλέι οφ Τσάμπιονς Λιγκ θα είχε μια πολύ καλή ενδεκάδα έτοιμη και με καλές εναλλακτικές λύσεις για να διεκδικήσει την είσοδο της στη League Phase. Kι από εδώ και πέρα όποιοι παίκτες κι αν έρθουν, σίγουρα τουλάχιστον ένας μέσα στον Ιούνιο, θα έχουν να δώσουν μεγάλη μάχη για να διεκδικήσουν θέση βασικού. Μην ξεχνάμε πως οι άλλοι δύο βασικοί στόχοι είναι για τις θέσεις που υπάρχουν τα δίδυμα Ρέλβας - Μουκουντί και Μαρίν - Πινέδα.Τώρα που έγραψα Πινέδα, αυτός είναι το μόνο άγχος του ΑΕΚτζή αυτό το καλοκαίρι. Με Ριμπάλτα - Νίκολιτς και Ηλιόπουλο βέβαια να εγκρίνει και να πληρώνει υπάρχει τεράστια εμπιστοσύνη. Η ανανέωση όμως του Ορμπελίν δεν είναι μόνο θέμα της ΑΕΚ.Ακόμη κι αν μπει το 2 μπροστά στην προσφορά στον Μεξικανό παικταρά δεν είναι μόνο το οικονομικό που θα κρίνει την υπόθεση. Είμαι περισσότερο από σίγουρος βάσει όσων έχουμε δει αυτή την διετία πως η προσφορά της ΑΕΚ θα είναι αυτή που πρέπει και μεγαλύτερη. Όμως η απόφαση θα είναι του Ορμπελίν που θα πρέπει να δεσμευτεί πως θα κλείσει οκταετία στην ΑΕΚ και την Ελλάδα. Δεν είναι το ευκολότερο πράγμα. Σίγουρα είναι ευχαριστημένος στην ΑΕΚ όπως και η οικογένεια του είναι πολύ χαρούμενη στην Ελλάδα.Εδώ πρέπει να πούμε πως η θέληση του για συζητήσεις μετά το τέλος των υποχρεώσεων του στο Μουντιάλ με την Εθνική Μεξικό δεν έχει να κάνει με την άνοδο της όποιας αγοραστικής αξίας του μετά τους αγώνες που θα παίξει. Έχει να κάνει με το ποιος είναι ο Ορμπελίν Πινέδα.Αυτός ο σπουδαίος σε όλα του ποδοσφαιριστής. Όπως εκείνο το ταραγμένο καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στην ΑΕΚ και από την πρώτη προπόνηση γύρισε τον διακόπτη και δεν ασχολήθηκε ξανά με μεταγραφή, Μεξικό κτλ έτσι και τώρα θέλει να ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Εθνική του στο Μουντιάλ, πράγμα ιερό για όλους τους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, χωρίς να μπλέκει άλλα πράγματα. Άλλωστε και μέσα στη σεζόν όποιες πρώτες συζητήσεις έγιναν με συμμετοχή και του ιδίου, και όχι μόνο του μάνατζερ του, έγιναν στη μοναδική χρονική περίοδο που ο επόμενος αγώνας αργούσε και ο Πινέδα δεν έλειπε με την Εθνική.Είναι νορμάλ λοιπόν για τον Πινέδα και καθόλου ύποπτο το να θέλει να συζητήσει όταν τελειώσει το Μουντιάλ που αυτή την φορά γίνεται και στην χώρα του. Βέβαια έχουμε δει πως ο Ηλιόπουλος είναι… γρήγορος. Και ανυπόμονος. Οπότε δεν παίρνω όρκο πως θα γίνει όπως τα θέλει ο Ορμπελίν. Κι αν γίνει κάτι πιο γρήγορα θα είναι για καλό.