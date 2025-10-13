Ποινή φυλάκισης έξι μηνών για απείθεια στον 19χρονο Ιρακινό που συνελήφθη στο σταθμό του μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας
Η κατηγορία της απείθειας απαγγέλθηκε στον 19χρονο λόγω της άρνησής του να συμμορφωθεί σε αστυνομικό έλεγχο
Στη φυλακή οδηγείται ο 19χρονος με καταγωγή από το Ιράν, ο οποίος είχε συλληφθεί για έκτη φορά την περασμένη Πέμπτη στο σταθμό του μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας.
Σήμερα ο 19χρονος κρίθηκε ένοχος από το αρμόδιο μονομελές δικαστήριο για απείθεια και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών. Το δικαστήριο αποφάσισε, ωστόσο, τη μερική έκτιση της ποινής των τριών μηνών και έτσι ο νεαρός άνδρας οδηγείται στη φυλακή.
Η κατηγορία της απείθειας απαγγέλθηκε στον 19χρονο λόγω της άρνησής του να συμμορφωθεί σε αστυνομικό έλεγχο. «Κοιμόμουν στο μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και ο αστυνομικός μου είπε να σηκωθώ. Του είπα "δεν σηκώνομαι" και με έβρισε, με έσπρωξε. Δεν μου ζήτησαν να με ελέγξουν καθόλου» υποστήριξε σήμερα στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος.
Να σημειωθεί ότι πριν από λίγο καιρό ο κατηγορούμενος είχε επιτεθεί σε μηχανοδηγό συρμού του Μετρό ενώ πριν από περίπου τρεις μήνες είχε επιτεθεί σε επιβάτες του μετρό και είχε φυλακιστεί. Τέλος για τον 19χρονο έχει εκδοθεί ανακοίνωση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία έχει από την περασμένη Πέμπτη διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου του.
