Συνελήφθη ξανά ο Ιρακινός που επιτέθηκε σε οδηγό του μετρό - Πώς θα ανακληθεί το άσυλο και θα γίνει η απέλασή του (βίντεο)
Ο 19χρονος συνελήφθη για απείθεια επειδή δε συνεργάστηκε σε γενόμενο αστυνομικό έλεγχο - Είχε επιτεθεί και σε επιβάτες του μετρό και οδηγήθηκε στη φυλακή
Ροπή στις παραβατικές συμπεριφορές φαίνεται πως έχει ο 19χρονος από το Ιράκ που πριν μερικά 24ωρα επιτέθηκε σε μηχανοδηγό συρμού του Μετρό, καθώς το βράδυ της Παρασκευής συνελήφθη και πάλι στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».
Ο 19χρονος συνελήφθη από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ αυτή τη φορά για απείθεια καθώς δε συνεργάστηκε σε αστυνομικό έλεγχο. Να σημειωθεί ότι και τρεις μήνες πριν, ο ίδιος άνδρας είχε επιτεθεί σε επιβάτες του μετρό και είχε φυλακιστεί.
Δείτε βίντεο λίγα λεπτά μετά την επίθεση:
Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο 19χρονος αναμένεται να οδηγηθεί προς απέλαση. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο κατηγορούμενος ήρθε στην Ελλάδα στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 από τη Σάμο ως ασυνόδευτο ανήλικο. Είχε καταθέσει αίτημα για άσυλο που σε πρώτο βαθμό απορρίφθηκε.
Την ίδια ώρα ενώ όπως έγινε γνωστό χθες, εκκινούν οι διαδικασίες για την ανάκληση του ασύλου, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αυτή δεν μπορεί να γίνει αυτόματα αλλά πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες.
Αναλυτικά η άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:
«Η διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου γίνεται είτε λόγω αμετάκλητης καταδίκης είτε λόγω επικινδυνότητας για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη από την Υπηρεσία Ασύλου που είναι και η Αποφαινόμενη αρχή.
Το εδάφιο α' της παραγράφου 4, του άρθρου 13 του ν. 4939/2022 ρητά αναφέρεται ότι η Αποφαινόμενη Αρχή ανακαλεί το καθεστώς όταν: "ευλόγως θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας".
Μόλις ανακληθεί το άσυλο ο αλλοδαπός τίθεται σε διοικητική κράτηση και ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής του. Έως τότε έχει καθεστώς προστασίας και η δικαιοσύνη είναι αποκλειστικά αρμόδια βάσει των ποινικών αδικημάτων που κατηγορείται και δικάζεται εάν τεθεί σε καθεστώς φυλάκισης ή όχι. Το υπουργείο Μετανάστευσης για τον Ιρακινό έχει κινήσει τη διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου ως επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτόματη αφαίρεση καθεστώτος ασύλου χωρίς να τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία».
