Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν αύριο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Κανονικά οι πτήσεις, δεμένα τα πλοία

Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

-23:02 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα-Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό)

-25:34 με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδναι-Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

-25:39 με ώρα αναχώρησης 23:55, στο τμήμα Χαλκίδα-Οινόη



Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικήςγεγονός που αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα ταξί την Τρίτη.Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινεκαι άλλων σωματείων του κλάδου στην απεργία. Έτσι, δε θα υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου.Σε 2, από τις 00:01 έως τις 23:59 της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο επίμαχο νομοσχέδιο.Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια πλοίων, κυρίως από τα λιμάνια της Αττικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των σωματείων, το νομοσχέδιο «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία» και καταργεί στην πράξη τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις.