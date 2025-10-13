Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν αύριο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Κανονικά οι πτήσεις, δεμένα τα πλοία
Μεταξύ 9:00 και 17:00 θα λειτουργήσουν Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ, ενώ τα λεωφορεία θα κυκλοφορήσουν από τις 9:00 το πρωί ως τις 21:00 το βράδυ – Κανονικά οι πτήσεις
Αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα ισχύσουν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρυχθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει – μεταξύ άλλων - 13ωρη εργασία.
Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ
Οι γραμμές του Μετρό και του ΗΣΑΠ, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00, προκειμένου να διευκολύνουν τη μετακίνηση όσων συμμετάσχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.
Λεωφορεία και τρόλεϊ
Τα οχήματα της ΟΣΥ θα κινούνται από τις 09:00 έως τις 21:00, με σταδιακή έναρξη των δρομολογίων μετά τις 10:00 και απόσυρση των οχημάτων από τις 20:00.
Τρένα και Προαστιακός
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ενημέρωσε πως λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην αυριανή 24ωρη απεργία, δε θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.
Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:
Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην απεργία, γεγονός που αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα ταξί την Τρίτη.
Πτήσεις: Δεν επηρεάζονται από την απεργία
Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη τη συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και άλλων σωματείων του κλάδου στην απεργία. Έτσι, δε θα υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου.
Πλοία: Δεμένα στα λιμάνια λόγω 24ωρης απεργίας
Σε 24ωρη παναττική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΠΕΝΕΝ, από τις 00:01 έως τις 23:59 της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο επίμαχο νομοσχέδιο.
Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια πλοίων, κυρίως από τα λιμάνια της Αττικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των σωματείων, το νομοσχέδιο «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία» και καταργεί στην πράξη τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις.
