Απεργία 14 Οκτωβρίου: Στους δρόμους η ΑΔΕΔΥ κατά του 13ώρου - Τα βασικά αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων
ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία Οκτώβριος ΑΔΕΔΥ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Στους δρόμους η ΑΔΕΔΥ κατά του 13ώρου - Τα βασικά αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων

Η συγκέντρωση θα γίνει στην Αθήνα στις 11:00 στο Σύνταγμα - Τι ζητεί η ΑΔΕΔΥ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Στους δρόμους η ΑΔΕΔΥ κατά του 13ώρου - Τα βασικά αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων
3 ΣΧΟΛΙΑ
Εικοσιτετράωρη απεργία προκήρυξε για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου, που θεσμοθετεί τη 13ωρη εργασία.

Η συγκέντρωση θα γίνει στην Αθήνα στις 11:00 στο Σύνταγμα.

«Δίνουμε συνέχεια στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου, ενάντια στο λεγόμενο «ευέλικτο ωράριο», που σημαίνει στην πράξη κατάργηση του 8ώρου, διάλυση κάθε έννοιας οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και νομιμοποίηση της υπερεκμετάλλευσης.


Η κυβέρνηση, αντί να στηρίξει το εισόδημα των εργαζομένων και να ενισχύσει τις υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, επιλέγει να νομοθετήσει την πολυεργασία, τα εξαντλητικά ωράρια και να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς» αναφέρει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της.

Τα αίτηματα

-Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο.
-Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
-Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.
-Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.
Κλείσιμο
-Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
-Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

«Τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή — δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά

Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια

Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης