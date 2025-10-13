Υπουργείο Πολιτισμού: Λόγω διακοπής ρεύματος η βλάβη στον ανελκυστήρα της Ακρόπολης

Το υπουργείο επισημαίνει ότι ο ανελκυστήρας πλαγιάς, αν και έχει κατασκευαστεί για να εξυπηρετούνται τα αμαξίδια των ΑμεΑ, χρησιμοποιείται εντατικά από επισκέπτες που δηλώνουν δυσκολία στην ανάβαση