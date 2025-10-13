Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Υπουργείο Πολιτισμού: Λόγω διακοπής ρεύματος η βλάβη στον ανελκυστήρα της Ακρόπολης
Υπουργείο Πολιτισμού: Λόγω διακοπής ρεύματος η βλάβη στον ανελκυστήρα της Ακρόπολης
Το υπουργείο επισημαίνει ότι ο ανελκυστήρας πλαγιάς, αν και έχει κατασκευαστεί για να εξυπηρετούνται τα αμαξίδια των ΑμεΑ, χρησιμοποιείται εντατικά από επισκέπτες που δηλώνουν δυσκολία στην ανάβαση
Διευκρινίσεις για τη βλάβη που υπέστη την Κυριακή ο ανελκυστήρας της Ακρόπολης έδωσε το υπουργείο Πολιτισμού, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα προέκυψε μετά από διακοπή ρεύματος, λόγω έργων της ΔΕΗ.
«Την 12η Οκτωβρίου 2025, κατά τον εορτασμό των 81 ετών από την Απελευθέρωση της Αθήνας, από τα στρατεύματα της γερμανικής κατοχής, πραγματοποιήθηκε στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης και των Κλιτύων, η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας, με άγημα της προεδρικής φρουράς. Για την πρόσβαση των εμποδιζόμενων ή με κινητικά προβλήματα ατόμων, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών είχε εξασφαλίσει την παρουσία ειδικού, προκειμένου να είναι δυνατή η αντιμετώπιση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος», αναφέρει το υπουργείο, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.
Σύμφωνα με το υπουργείο, στις 10:40 διακόπηκε μία φάση της παροχής ρεύματος στον Αρχαιολογικό Χώρο, λόγω έργων της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα ο ανελκυστήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας. Η βλάβη δεν κατέστη δυνατόν να αποκατασταθεί μέχρι τη λήξη της λειτουργίας του χώρου «παρά την επέμβαση του τεχνικού και τη συνδρομή του προσωπικού της Εφορείας.
«Σημειώνεται ότι ο ανελκυστήρας πλαγιάς έχει κατασκευαστεί με ειδικές προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των αμαξιδίων των ατόμων με αναπηρία, και γενικώς για την εξυπηρέτηση ατόμων με ιδιαίτερα κινητικά προβλήματα. Ωστόσο, χρησιμοποιείται εντατικά από επισκέπτες που δηλώνουν δυσκολία στην ανάβαση, με αποτέλεσμα η υπερβολική χρήση του ανελκυστήρα να απαιτεί συχνή συντήρηση, αλλά και να προκαλεί σχετικά προβλήματα», καταλήγει το υπουργείο.
«Την 12η Οκτωβρίου 2025, κατά τον εορτασμό των 81 ετών από την Απελευθέρωση της Αθήνας, από τα στρατεύματα της γερμανικής κατοχής, πραγματοποιήθηκε στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης και των Κλιτύων, η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας, με άγημα της προεδρικής φρουράς. Για την πρόσβαση των εμποδιζόμενων ή με κινητικά προβλήματα ατόμων, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών είχε εξασφαλίσει την παρουσία ειδικού, προκειμένου να είναι δυνατή η αντιμετώπιση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος», αναφέρει το υπουργείο, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.
Σύμφωνα με το υπουργείο, στις 10:40 διακόπηκε μία φάση της παροχής ρεύματος στον Αρχαιολογικό Χώρο, λόγω έργων της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα ο ανελκυστήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας. Η βλάβη δεν κατέστη δυνατόν να αποκατασταθεί μέχρι τη λήξη της λειτουργίας του χώρου «παρά την επέμβαση του τεχνικού και τη συνδρομή του προσωπικού της Εφορείας.
«Σημειώνεται ότι ο ανελκυστήρας πλαγιάς έχει κατασκευαστεί με ειδικές προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των αμαξιδίων των ατόμων με αναπηρία, και γενικώς για την εξυπηρέτηση ατόμων με ιδιαίτερα κινητικά προβλήματα. Ωστόσο, χρησιμοποιείται εντατικά από επισκέπτες που δηλώνουν δυσκολία στην ανάβαση, με αποτέλεσμα η υπερβολική χρήση του ανελκυστήρα να απαιτεί συχνή συντήρηση, αλλά και να προκαλεί σχετικά προβλήματα», καταλήγει το υπουργείο.
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα