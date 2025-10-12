H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε - Δείτε φωτογραφίες
Οι τρεις επιβάτες του αυτοκινήτου μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου - Δεν τραυματίστηκαν σοβαρά
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/10) στο Μαντούδι της Εύβοιας, όταν ένα αυτοκίνητο για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους εξετράπη πορείας και ντεραπάρισε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 επιβάτες
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, του τροχαίο έγινε στην περιοχή μεταξύ Προκοπίου και Πηλίου στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.
Στο σημείο έφτασε η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου.
Οι επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.
