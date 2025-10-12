Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε - Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Τροχαίο ατύχημα Μαντούδι

Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε - Δείτε φωτογραφίες

Οι τρεις επιβάτες του αυτοκινήτου μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου - Δεν τραυματίστηκαν σοβαρά

Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε - Δείτε φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/10) στο Μαντούδι της Εύβοιας, όταν ένα αυτοκίνητο για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους εξετράπη πορείας και ντεραπάρισε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 επιβάτες

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, του τροχαίο έγινε στην περιοχή μεταξύ Προκοπίου και Πηλίου στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. 

Στο σημείο έφτασε η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου.

Οι επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε - Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε - Δείτε φωτογραφίες

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Pax Trumpiana: Η επόμενη μέρα της συμφωνίας στη Γάζα και η νέα Μέση Ανατολή με υπογραφή Τραμπ

Ταξιτζής τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο της αστυνομίας σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε στη Θεσσαλονίκη - Συναγερμός για τον εντοπισμό του

«Οι ειρηνοποιοί» - Αφίσες με Τραμπ, Ρούμπιο, Κούσνερ, αλλά χωρίς τον Νετανιάχου «σηκώθηκαν» σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης