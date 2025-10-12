Ταξιτζής τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο της αστυνομίας σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε στη Θεσσαλονίκη - Συναγερμός για τον εντοπισμό του
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Μοτοσικλέτα Οδηγός ταξί Τροχαίο

Ταξιτζής τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο της αστυνομίας σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε στη Θεσσαλονίκη - Συναγερμός για τον εντοπισμό του

Ο ταξίαρχος πρόλαβε και πήδηξε από τη μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε ελαφρά, ο ανθυπαστυνόμος φέρει σοβαρότερα τραύματα

Ταξιτζής τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο της αστυνομίας σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε στη Θεσσαλονίκη - Συναγερμός για τον εντοπισμό του
38 ΣΧΟΛΙΑ
Αστυνομικός τραυματίστηκε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, όταν ταξί χτύπησε μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ όταν ολοκληρώθηκαν τα μέτρα τάξης, και ο ταξίαρχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης μαζί με τον ανθυπαστυνόμο του ανέβηκαν στη μοτοσικλέτα για να κατευθυνθούν προς το κέντρο επιχειρήσεων στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Όταν βγήκαν στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ένα ταξί, που στην ουσία είχε περάσει σχεδόν στο αντίθετο ρεύμα, τους χτύπησε, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω η μοτοσικλέτα, ρίχνοντάς τους σε άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Ο ταξίαρχος πρόλαβε και πήδηξε από τη μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά ο ανθυπαστυνόμος, οδηγός της μηχανής, διακομίστηκε μαζί με τον ταξίαρχο στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς με σοβαρότερα τραύματα στα κάτω άκρα.

Ο οδηγός ταξί εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Αστυνομία, η οποία αναζητά ένα ταξί με χτυπημένο προφυλακτήρα στη δεξιά πλευρά.

Ειδήσεις σήμερα:

Στο νοσοκομείο μετά από παροδικό ισχαιμικό που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων, λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ

Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
38 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης